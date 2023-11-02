Карта бойових дій 2 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 2 листопада 2023 та найдрібніші зміни на ній своїми надзусиллями, кров’ю, потом та навіть життям творять українські військові.

Щоденно ціна нашої боротьби та свободи неупинно зростає, адже за кожен мирний ранок в тилу хтось віддав своє життя на фронті.

Тож про це не тільки варто пам’ятати, але й робити все можливе, аби зберегти якомога більше життів наших захисників та донатити на ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області та просунулися в районі Авдіївки.

Водночас російська окупаційна влада продовжує намагатися викорінити українську мову та культуру в окупованій території України.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 листопада 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 43 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Прогрес, Чуйківка, Голишівське, Павлівка, Степок, Високе Сумської області, Борисівка, Вовчанськ, Охрімівка, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили вісім атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Куп’янська, Курилівки, Степової Новоселівки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Виїмки, Спірного та Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали понад десять населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти десять разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також противник вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. Завдав авіаційного удару неподалік Іванівського Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Маркове, Кліщіївка, Предтечине, Біла Гора, Щербинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили п’ять атак.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах Калинового, Новоолександрівки, Семенівки, Орлівки, Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 16 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько десяти населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів поблизу Новоселівки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Львове Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Томарине, Зміївка, Берислав, Милове Херсонської області, Очаків Миколаївської області та Грушівка Дніпропетровської.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять радіолокаційних станцій, два пункти управління, три зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.

Можуть внести зміни на карті бойових дій і літаки F-16. Читай, що відомо про навчання українських пілотів на F-16 в Аризоні.

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