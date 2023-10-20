Карта боевых действий 20 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 20 октября 2023 года имеет уникальный вид, ведь вчера она была другой, завтра тоже изменится.

Карта быстро меняется из-за активных событий на разных участках фронта. Продолжаются ожесточенные бои, во время которых наши защитники прилагают все усилия, чтобы вернуть наши территории. Мы должны помогать им, ведь только вместе мы — сила, которая победит все.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны ISW отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия и продвигались в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области, продвигались на отдельных участках фронта.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки оккупанты цинично нанесли очередной ракетный удар баллистической ракетой Искандер-М по гражданскому объекту в городе Николаев. Кроме того, захватчики применили ударные БпЛА типа Shahed-136/131 по югу Украины, большинство из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Всего враг нанес 12 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении украинские воины отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, а также 12 атак у Надежды Луганской области.

направлении украинские воины отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, а также 12 атак у Надежды Луганской области. На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потери позиций в районе Макеевки Луганской области.

направлении Силы обороны не допустили потери позиций в районе Макеевки Луганской области. На Бахмутском направлении враг безрезультатно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

направлении враг безрезультатно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Так, за прошедшие сутки потери врага составили: убитыми и ранеными почти 900 оккупантов, уничтожены и повреждены почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника. Также безрезультатными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 16 атак противника.

направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 16 атак противника. На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

направлении украинские воины отбили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. В Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций в районе Вербового Запорожской области.

направлении наши защитники не допустили потерь позиций в районе Вербового Запорожской области. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще четыре по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А Солнцепек и 13 артиллерийских средств противника.

Некоторые города Украины остаются в оккупации и переживают российский террор. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Мелитополе и что угрожает местным.

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