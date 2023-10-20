Карта боевых действий 20 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 20 октября 2023 года имеет уникальный вид, ведь вчера она была другой, завтра тоже изменится.
Карта быстро меняется из-за активных событий на разных участках фронта. Продолжаются ожесточенные бои, во время которых наши защитники прилагают все усилия, чтобы вернуть наши территории. Мы должны помогать им, ведь только вместе мы — сила, которая победит все.
А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны ISW отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия и продвигались в районе Бахмута и на западе Запорожской области.
Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области, продвигались на отдельных участках фронта.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки оккупанты цинично нанесли очередной ракетный удар баллистической ракетой Искандер-М по гражданскому объекту в городе Николаев. Кроме того, захватчики применили ударные БпЛА типа Shahed-136/131 по югу Украины, большинство из которых были уничтожены противовоздушной обороной.
За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Всего враг нанес 12 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Всего враг нанес 12 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.
Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще четыре по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А Солнцепек и 13 артиллерийских средств противника.
Некоторые города Украины остаются в оккупации и переживают российский террор. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Мелитополе и что угрожает местным.
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