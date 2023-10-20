Карта бойових дій 20 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 20 жовтня 2023 має унікальний вигляд, адже вчора вона була іншою, завтра також зміниться.
Карта швидко змінюється через активні події на різних ділянках фронту. Тривають запеклі бої, під час яких наші захисники докладають усіх зусиль, щоб повернути наші території. Ми маємо допомагати їм, адже лише разом ми — сила, яка переможе усе.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни ISW зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії та просувалися в районі Бахмута та на заході Запорізької області.
Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області, просувалися на окремих ділянках фронту.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Минулої доби окупанти цинічно завдали чергового ракетного удару балістичною ракетою Іскандер-М по цивільному об’єкту у місті Миколаїв. Крім того, загарбники застосували ударні БпЛА типу Shahed-136/131 по півдню України, більшість з яких була знищена протиповітряною обороною.
Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще чотири — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники знищили чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А Солнцепек та 13 артилерійських засобів противника.
Деякі міста України досі залишають в окупації й переживають російський терор. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Мелітополі та що загрожує місцевим.
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