Карта боевых действий 22 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 22 августа 2023 — вещь, которую можно рассматривать в любых условиях: в тишине дома утром или днем в укрытии среди сирен.

Но самое важное на ней — это те, кто не всегда даже в нее заглядывает вечером после дня тяжких сражений, чудом, кажется, удалось пережить. Именно они создают на карте исторические перемены.

Наши защитники постоянно продолжают защищать и отвоевывать родную и землю. Но как создатели этих сдвигов на пути к свободе — нуждаются в наибольшей поддержке во все времена истории, чтобы у нее было будущее.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись.

Оккупанты 20 августа вели наступательные действия в районах Купянска, Кременной, Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, а также в западной части Донецкой и восточной Запорожской области.

В то же время, российские чиновники продолжают принудительно вывозить матерей и детей с оккупированных территорий Украины в Россию под видом лечебных учреждений.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес два ракетных и более 30 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы, Карповичи Черниговской области, Сидоровка, Волфино, Грабовское Сумской области и Червоная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синковка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебового, Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Веселого Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Приволье, Орехово-Васильевка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанне Второе, Красногоровка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Великая Новоселка, Благодатное, Урожайноче Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйпольское, Чаривное, Егоровка, Степное, Лобковое, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Дач и Зимовника Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Понятовка, Херсон, Станислав Херсонской области и Очаков, Солончаки Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские оккупационные войска продолжают активно заниматься мародерством и издеваться над мирным населением.

Так, в населенный пункт Токмак Запорожской области прибыло подразделение противника из Республики Бурятия РФ. Военнослужащие этого подразделения систематически проверяют местных жителей на наличие документов на право проживания в собственных домах.

В случае выявления отсутствия документов на регистрацию права проживания, отбирают все имущество и жилье под видом конфискации и физически издеваются над недовольными местными жителями.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Также ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал о роли F-16 в наступательных действиях, а также о тонкостях обучения украинских пилотов за рубежом.

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