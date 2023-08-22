Карта бойових дій 22 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 22 серпня 2023 — річ, яку можна розглядати за будь-яких умов: у тиші вдома зранку чи вдень в укритті поміж сирен.

Та найважливіше на ній — це ті, хто не завжди навіть в неї заглядає ввечері після дня тяжких битв, який дивом, здається, вдалося пережити. Саме вони створюють на карті історичні зміни.

Наші захисники безупинно продовжують боронити та відвойовувати рідну та землю. Та як творці цих зрушень на шляху до свободи — потребують найбільшої підтримки за всі часи історії, аби вона мала майбутнє.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися.

Окупанти 20 серпня вели наступальні дії в районах Куп’янська, Кремінної, Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, а також у західній частині Донецької та східної Запорізької області.

Водночас російські чиновники продовжують примусово вивозити матерів і дітей з окупованих територій України до Росії під виглядом лікувальних закладів.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Карповичі Чернігівської області, Сидорівка, Волфине, Грабовське Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Привілля, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Друге, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпільське, Чарівне, Єгорівка, Степове, Лобкове, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Дач та Зимівника Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Понятівка, Херсон, Станіслав Херсонської області та Очаків, Солончаки Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупаційні війська продовжують активно займатися мародерством та знущатися з мирного населення.

Так, до населеного пункту Токмак Запорізької області прибув підрозділ противника з Республіки Бурятія РФ. Військовослужбовці цього підрозділу систематично перевіряють місцевих мешканців на наявність документів на право проживання у власних оселях.

У разі виявлення відсутності документів на реєстрацію права проживання, відбирають усе майно та житло під виглядом “конфіскації” та фізично знущаються з невдоволених місцевих жителів.

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири пункти управління, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Також раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів про роль F-16 у наступальних діях, а також про тонкощі навчання українських пілотів за кордоном.

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