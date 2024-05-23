Карта боевых действий 23 мая 2024 : где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 23 мая впитала в себя много пота, крови, лет жизни украинских воинов. Пока российские ноги ступают на нашу землю — все это время над Украиной нависла угроза.

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Какая ситуация на поле боя, расскажет карта боевых действий в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские силы недавно отвоевали территорию близи Волчанска и Часового Яра, а российские войска немного продвинулись близи Волчанска, Авдеевки, Донецка и Великой Новоселки.

На фоне новостей о планах России усилить свое присутствие в Балтийском море, они также отметили, что Кремль, вероятно, разрабатывает систему легализации статуса так называемых “земляков России за рубежом”, что может стать частью их усилий установить информационные условия для оправдания дальнейшей гибридной агрессии и операций за границей под эгидой “защиты” россиян.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 мая 2024 года

По информации Генштаба, наши войска продолжают жестко противодействовать попыткам российских оккупантов продвинуться в глубину территории Украины, делают все возможное для отражения вражеского нападения на наше государство.

За прошедшие сутки враг концентрировал свои усилия в Харьковской области, а также на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны знают о планах врага и делают все, чтобы их сорвать.

Подразделения авиации, ракетных войск и артиллерии нанесли огневое поражение по четырем районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, двум станциям управления БпЛА, одному средству РЭБ, двум пушкам и ЗРК С-400. Информация о результатах поражения уточняется.

С начала минувших суток произошло 121 боевое столкновение, противник нанес четыре ракетных удара пятью ракетами, 37 авиаударов с применением 47 КАБов и 376 ударов дронами-камикадзе, осуществил 3280 обстрелов позиций наших войск с применением различных видов вооружения.

На Харьковском направлении отбиты восемь атак противника в районах сел Липцы и Старица. Продолжаются боевые действия по направлению Плетеновка – Волчанск. Ситуация контролируется силами обороны, наши защитники дают достойный отпор.

По состоянию на ночь 22 мая, на Харьковском направлении противник потерял 87 военнослужащих и 21 единицу военной техники, в том числе полностью уничтожены две артсистемы.

На Купянском направлении силы обороны отразили 22 атаки захватчиков. Еще продолжаются четыре боевых столкновения в районах Берестового и Макеевки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении отражены шесть атак оккупантов. Враг успеха не имел.

На Северском направлении продолжаются две атаки противника в районе Выемки. Ситуация контролируется. За прошедшие сутки еще восемь попыток противника продвинуться в направлениях Белогоровки и Верхнекаменского успеха не имели.

На Краматорском направлении количество боев возросло до десяти. Силы обороны удержали позиции. Оккупанты потеряли на направлении 58 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк Т-90, две БМД и четыре единицы БМП-3. Еще две таких бронированных машины пехоты повреждены.

На Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной — еще продолжаются девять боевых столкновений

По имеющейся информации, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25.

На Кураховском направлении продолжаются боевые действия в районе Георгиевки. Всего с начала минувших суток враг 18 раз атаковал наши подразделения в районах Новомихайловки, Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.

По остальным направлениям ситуация в настоящее время без особых изменений.

О ситуации на поле боя откровенно рассказывают и бойцы, ныне воюющие в самых сложных направлениях. Читай рассказ нацгвардейцев в материале.

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