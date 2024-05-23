Карта бойових дій 23 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 23 травня знову містить в собі багато поту, крові, років життя українських воїнів. Допоки російські ноги ступають на нашу землю, до того часу над Україною висітиме загроза.

Нині всі новинні та особисті стрічки у соціальних мережах переповнені закликами закрити термінові збори. Тож пропонуємо тобі зранку, під час сніданку чи ранкової кави, обирати по три щоденні збори, куди ти зможеш задонатити по кілька гривень. Йдеться не про великі суми, але якщо кожен (-на) з нас дасть по гривні, потреба буде закритою.

Яка ситуація на полі бою, розповість карта бойових дій далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські сили нещодавно відвоювали територію поблизу Вовчанська та Часового Яру, а російські війська трохи просунулися поблизу Вовчанська, Авдіївки, Донецька та Великої Новосілки.

На тлі новин про плани Росії посилити свою присутність у Балтійському морі, вони також зазначили, що Кремль, ймовірно, розробляє систему легалізації статусу так званих “земляків Росії за кордоном”, що може стати частиною їхніх зусиль встановити інформаційні умови для виправдання подальшої агресії та гібридних операцій за кордоном для “захисту” росіян.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 травня 2024 року

За інформацією Генштабу, наші війська продовжують жорстко протидіяти спробам російських окупантів просунутися в глибину території України, роблять усе можливе для відбиття ворожого нападу на нашу державу. Протягом минулої доби ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати. Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали вогневого ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, двох станціях управління БпЛА, одному засобу РЕБ, двох гарматах та ЗРК С-400. Інформація щодо результатів ураження уточнюється. З початку минулої доби відбулося 121 бойове зіткнення, противник завдав чотири ракетних удари п’ятьма ракетами, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів та 376 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3280 обстрілів позицій наших військ із застосуванням різних видів озброєння. На Харківському напрямку відбито вісім атак противника в районах сіл Липці та Стариця. Тривають бойові дії на напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Ситуація контролюється Силами оборони, наші захисники дають гідну відсіч. Станом на ніч 22 травня, на Харківському напрямку противник втратив 87 військовослужбовців і 21 одиницю військової техніки, зокрема повністю знищено дві артсистеми. На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 22 атаки загарбників. Ще триває чотири бойових зіткнення в районах Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована. На Лиманському напрямку відбито шість атак окупантів. Ворог успіху не мав. На Сіверському напрямку тривають дві атаки противника у районі Виїмки. Ситуація контрольована. Минулої доби ще вісім спроб противника просунутись у напрямках Білогорівки та Верхньокам’янського успіху не мали. На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до десяти. Сили оборони втримали позиції. Окупанти втратили на напрямку 58 осіб вбитими та пораненими, знищено танк Т-90, дві БМД і чотири одиниці БМП-3. Ще дві таких броньованих машини піхоти пошкоджено.

На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою — ще триває девʼять бойових зіткнень

За наявною інформацією, українські воїни знищили російський штурмовик Су-25.

На Курахівському напрямку тривають бойові дії в районі Георгіївки. Усього з початку минулої доби ворог 18 разів атакував наші підрозділи в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін.

Про ситуацію на полі бою відверто розповідають й бійці, які нині воюють на найскладніших напрямках. Читай розповідь нацгвардійців у матеріалі.

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