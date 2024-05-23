Україна

Це не деморалізує, а викликає агресію: нацгвардійці про обстріли ворога та цілодобові бої

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 23 Травня 2024, 07:30

Більше відео
0:05:10
Батальйон Небесна кара випалює росіян — як можемо допомогти
Треба понад 500 дронів на місяць? Батальйон Небесна кара показав, як нищить ворога
Законопроект №10195: що відомо про штрафи за порушення комендантської години
Кругленька сума за порушення комендантської години — чи будуть штрафи для громадян та бізнесу
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 23 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:47
мобілізація засуджених
Лише бажання — замало. Як засуджені можуть мобілізуватися до армії ЗСУ: пояснення
Дивитись більше

Останні відео
0:05:10
Батальйон Небесна кара випалює росіян — як можемо допомогти

Треба понад 500 дронів на місяць? Батальйон Небесна кара показав, як нищить ворога
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
Законопроект №10195: що відомо про штрафи за порушення комендантської години
Кругленька сума за порушення комендантської години — чи будуть штрафи для громадян та бізнесу
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 23 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:39
Нацгвардійці
Це не деморалізує, а викликає агресію: нацгвардійці про обстріли ворога та цілодобові бої
0:05:47
ДШВ
Найголовніше — відповідальність та дисципліна! Бійці ДШВ про важливі аспекти підготовки новобранців
0:05:47
мобілізація засуджених
Лише бажання — замало. Як засуджені можуть мобілізуватися до армії ЗСУ: пояснення
0:07:27
покровський напрямок
Росіяни намагаються вийти на Часів Яр: складна ситуація на фронті та збір для 67 ОМБр
Карта бойових дій
Карта бойових дій 22 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:12:26
ворожі штурми
Піхотні атаки малими групами! Як змінились ворожі штурми у Харківській, Запорізькій та Донецькій областях
Більше відео
Карта бойових дій в Україні
Читати далі
Карта бойових дій 23 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
ДШВ
Читати далі
Найголовніше — відповідальність та дисципліна! Бійці ДШВ про важливі аспекти підготовки новобранців

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь