Це не деморалізує, а викликає агресію: нацгвардійці про обстріли ворога та цілодобові бої

На Лиманському напрямку росіяни найдужче тиснуть у районі Тернів та Ямполівки, там йдуть цілодобові бої. Ворог атакує всі позиції, від Кремінських лісів до Макіївки.

Оборону тут разом з іншими бригадами та підрозділами тримають бійці НГУ, які щоденно зупиняють ворога та не дають йому зайняти нові позиції, навіть через брак боєприпасів і дронів.

Розвідники Національної гвардії України ледь не щодня відправляються на підмогу нашій піхоті через масовані щоденні штурми росіян.

Боєць на псевдо Метіс каже, зараз у них основна задача — це втримати те, що мають.

У нічний час їздить техніка, Вони пересувають свій десант, свою артилерію. А вже з четвертої ранку починають свій штурм, — додає нацгвардієць Яшка.

Росіяни не рахуються з втратами, кажуть бійці. У полях їх лягає десятки за день, та вони знову і знову по трупах своїх же побратимів йдуть вперед.

Паралельно російські окупанти криють нашу піхоту з різних калібрів. Метіс говорить, наші воїни зараз тримаються саме на характері.

Здебільшого росіяни б’ють прицільно. Тому наші бійці після обстрілів змушені відновлювати розбиті снарядами позиції, заново викопувати засипані окопи, перекривати зруйновані перекриття. Робити це доводиться в умовах небезпечних для життя, бо з неба теж може прилетіти.

Та така наступальна тактика ворога і безмежна кількість обстрілів як з землі, так і з неба, бійці кажуть, лише мотивує їх.

Це не деморалізує, а викликає ще більшу агресію, — говорить Метіс.

Наших піхотинців прикриває рота вогневої підтримки, яка стоїть за ними. Трохи далі — артилерія. І щоразу під час наступів росіян наші захисники б’ють по них з усього наявного озброєння.

Та окрім снарядів, бійцям на передовій постійно необхідні дрони. Бо наразі саме вони найдешевший і найдієвіший спосіб знищення живої сили та техніки противника. Допомогти захисникам у цьому може кожен та кожна. Задонатити можна за номером картки 5375 4112 1335 2516 чи за посиланням на Mono-банку.

Пам’ятайте, кожна ваша гривня здатна знищити одного чи декількох росіян, що прийшли вбивати українців.

На фронті — незмінно тяжко. На Донеччині бої тривають фактично по всій лінії. Читай, що відомо про бої на Покровському напрямку та ситуацію в Часовому Яру.

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