Это не деморализует, а вызывает агрессию: нацгвардейцы об обстрелах врага и круглосуточные бои

На Лиманском направлении россияне больше всего давят в районе Тернов и Ямполовки, там идут круглосуточные бои. Враг атакует все позиции, от Кременских лесов до Макеевки.

Оборону здесь вместе с другими бригадами и подразделениями держат бойцы НГУ, которые ежедневно останавливают врага и не дают ему занять новые позиции, даже из-за нехватки боеприпасов и дронов.

Разведчики Национальной гвардии Украины ежедневно отправляются на помощь нашей пехоте из-за массированных ежедневных штурмов россиян.

Боец с позывным Метис говорит, сейчас у них основная задача — удержать то, что есть.

В ночное время ездит техника, они передвигают свой десант, свою артиллерию. А уже с четырех утра начинают свой штурм, — добавляет нацгвардеец Яшка.

Россияне не числятся с потерями, говорят бойцы. В полях их ложится десятки в день, но они снова и снова по трупам своих же собратьев идут вперед.

Параллельно российские оккупанты кроют нашу пехоту из разных калибров. Метис говорит, что наши воины сейчас держатся именно на характере.

В большинстве своем россияне бьют прицельно. Потому наши бойцы после обстрелов вынуждены восстанавливать разбитые снарядами позиции, заново выкапывать засыпанные окопы, перекрывать разрушенные перекрытия. Делать это приходится в условиях опасных для жизни, потому что с неба тоже может прилететь.

Такая наступательная тактика врага и безграничное количество обстрелов как с земли, так и с неба, бойцы говорят, лишь мотивирует их.

Это не деморализует, а вызывает еще большую агрессию, — говорит Метис.

Наших пехотинцев прикрывает рота огневой поддержки, которая стоит за ними. Чуть дальше — артиллерия. И каждый раз во время наступлений россиян наши защитники бьют по ним из всего имеющегося вооружения.

Но кроме снарядов, бойцам на передовой постоянно требуются дроны. Потому что именно они самый дешевый и действенный способ уничтожения живой силы и техники противника. Помочь защитникам в этом может каждый. Задонатить можно по номеру карты 5375 4112 1335 2516 или по ссылке на Mono-банку.

Помните, каждая ваша гривна способна уничтожить одного или нескольких россиян, пришедших убивать украинцев.

На фронте — неизменно тяжело. В Донецкой области бои продолжаются фактически по всей линии. Читай, что известно о боях на Покровском направлении и ситуации во Часовом Яру.

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