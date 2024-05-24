Карта боевых действий 24 мая 2024 года: какая ситуация на фронте сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 24 мая 2024 — в мирной жизни это была бы очередная красивая дата, и сегодня это еще один день войны в Украине. За прошедшие сутки россияне прицельно уничтожили харьковскую типографию Фактор-друк, которая была одной из крупнейших в Европе.
Россияне снова, как и сто лет назад, уничтожают украинскую книгу. Для того чтобы наш язык, культура, наследие — исчезли. Чтобы не повторять петли истории, призываем помогать нашим военным всем возможным и невозможным, бороться за них так, как они боролись, и продолжают это делать, за нас.
Какая ситуация на поле боя, карту боевых действий, отчет Генштаба и аналитику экспертов ISW — читай дальше в материале.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что российские пограничники сняли буи в эстонских водах реки Нарва, демаркирующая эстонско-российскую международную границу, вероятно, создав условия для дальнейшего сомнения по морским границам и проверке решимости НАТО.
Также сообщается, что украинские войска наступали в районе Лукьянцев и Кременной, а российские — в районе Берестового, Часового Яра, Авдеевки, Донецка и Великой Новоселки.
Также сообщается, что украинские войска наступали в районе Лукьянцев и Кременной, а российские — в районе Берестового, Часового Яра, Авдеевки, Донецка и Великой Новоселки.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений.
Российские оккупанты нанесли три ракетных удара с применением 13 ракет, 37 авиаударов с применением 47 КАБов, 387 ударов дронами-камикадзе, совершили около трех тысяч обстрелов позиций наших войск с разных видов вооружений, в том числе 109 — из реактивных систем залпового огня.
На Харьковском направлении с начала минувших суток произошло четыре боевых столкновения. Российские оккупанты активно применяли для ударов авиацию. В ответ украинские воины провели контрмеры, в результате которых нанесли захватчикам ощутимые потери.
Предварительно общие потери врага на этом направлении составили 65 человек.
Предварительно общие потери врага на этом направлении составили 65 человек.
Также наши воины уничтожили вражеский танк, РСЗО БМ-21 Град, два грузовика и две единицы спецтехники. К тому же повреждены российский танк, две пушки и два автомобиля.
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 20. За прошедшие сутки оккупанты потеряли 100 человек убитыми и ранеными и 69 единиц различного вооружения и военной техники. Подсчет продолжается. Кроме того, уничтожен блиндаж и два состава боеприпасов
На Лиманском направлении успешно отражены пять вражеских атак возле сел Терны и Торское.
За прошедшие сутки отбита атака захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении. Потерь позиций не было.
На Краматорском направлении продолжаются боевые действия в районе Андреевки. Ситуация контролируется.
Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, за прошедшие сутки, при поддержке авиации и артиллерии, агрессор совершил 22 атаки. Напряженная ситуация в Уманском и Новоселовке. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации обстановки.
В других районах российские захватчики были остановлены и понесли потери. За вчера на этом направлении они составили: 250 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены самолет Су-25, боевая бронированная машина, автомобиль и два склада с боеприпасами. Кроме того, поврежден танк, одна ББМ и автомобиль.
На Приднепровском направлении оккупанты пытались девять раз оттеснить наши подразделения из района Кринок. В ходе боев российские захватчики успеха не имели.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Контролируемая.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Контролируемая.
Украинские воины активно используют средства огневого поражения по вражеской живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляются мероприятия по оборудованию рубежей обороны, уничтожению противника и улучшению тактического положения.
Не секрет, что современная война — это противостояние инновациям. Батальон Небесная кара показал, как уничтожает врага и рассказал, сколько дронов для этого нужно в месяц.
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