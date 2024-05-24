Карта боевых действий 24 мая 2024 года: какая ситуация на фронте сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 24 мая 2024 — в мирной жизни это была бы очередная красивая дата, и сегодня это еще один день войны в Украине. За прошедшие сутки россияне прицельно уничтожили харьковскую типографию Фактор-друк, которая была одной из крупнейших в Европе.

Россияне снова, как и сто лет назад, уничтожают украинскую книгу. Для того чтобы наш язык, культура, наследие — исчезли. Чтобы не повторять петли истории, призываем помогать нашим военным всем возможным и невозможным, бороться за них так, как они боролись, и продолжают это делать, за нас.

Какая ситуация на поле боя, карту боевых действий, отчет Генштаба и аналитику экспертов ISW — читай дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что российские пограничники сняли буи в эстонских водах реки Нарва, демаркирующая эстонско-российскую международную границу, вероятно, создав условия для дальнейшего сомнения по морским границам и проверке решимости НАТО.

Также сообщается, что украинские войска наступали в районе Лукьянцев и Кременной, а российские — в районе Берестового, Часового Яра, Авдеевки, Донецка и Великой Новоселки.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 мая 2024 года

За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений.

Российские оккупанты нанесли три ракетных удара с применением 13 ракет, 37 авиаударов с применением 47 КАБов, 387 ударов дронами-камикадзе, совершили около трех тысяч обстрелов позиций наших войск с разных видов вооружений, в том числе 109 — из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении с начала минувших суток произошло четыре боевых столкновения. Российские оккупанты активно применяли для ударов авиацию. В ответ украинские воины провели контрмеры, в результате которых нанесли захватчикам ощутимые потери.

Предварительно общие потери врага на этом направлении составили 65 человек.

Также наши воины уничтожили вражеский танк, РСЗО БМ-21 Град, два грузовика и две единицы спецтехники. К тому же повреждены российский танк, две пушки и два автомобиля.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 20. За прошедшие сутки оккупанты потеряли 100 человек убитыми и ранеными и 69 единиц различного вооружения и военной техники. Подсчет продолжается. Кроме того, уничтожен блиндаж и два состава боеприпасов

На Лиманском направлении успешно отражены пять вражеских атак возле сел Терны и Торское.

За прошедшие сутки отбита атака захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении. Потерь позиций не было.

На Краматорском направлении продолжаются боевые действия в районе Андреевки. Ситуация контролируется.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, за прошедшие сутки, при поддержке авиации и артиллерии, агрессор совершил 22 атаки. Напряженная ситуация в Уманском и Новоселовке. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации обстановки.

В других районах российские захватчики были остановлены и понесли потери. За вчера на этом направлении они составили: 250 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены самолет Су-25, боевая бронированная машина, автомобиль и два склада с боеприпасами. Кроме того, поврежден танк, одна ББМ и автомобиль.

На Приднепровском направлении оккупанты пытались девять раз оттеснить наши подразделения из района Кринок. В ходе боев российские захватчики успеха не имели.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Контролируемая.

Украинские воины активно используют средства огневого поражения по вражеской живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляются мероприятия по оборудованию рубежей обороны, уничтожению противника и улучшению тактического положения.

Не секрет, что современная война — это противостояние инновациям. Батальон Небесная кара показал, как уничтожает врага и рассказал, сколько дронов для этого нужно в месяц.

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