Карта бойових дій 24 травня 2024: яка ситуація на фронті сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 24 травня 2024 року — у мирному житті це була б чергова красива дата, та сьогодні це ще один день війни в Україні. Минулої доби росіяни прицільно знищили харківську типографію Фактор-друк, яка була однією з найбільших в Європі.

Росіяни знову, як і сто років тому, нищать українську книгу. Для того, щоб наша мова, культура, спадщина — зникли. Аби не повторювати петлі історії, закликаємо допомагати нашим військовим усім можливим і неможливим, боротися за них так, як вони боролися, і продовжують це робити, за нас.

Яка ситуація на полі бою, карту бойових дій, звіт Генштабу та аналітику експертів ISW — читай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує. Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав. Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що російські прикордонники зняли буї в естонських водах річки Нарва, яка демаркує естонсько-російський міжнародний кордон, ймовірно, створивши умови для подальшого сумніву щодо морських кордонів і перевірки рішучості НАТО.

Також повідомляється, що українські війська наступали в районі Лук’янців і Кремінної, а російські — в районі Берестового, Часового Яру, Авдіївки, Донецька та Великої Новосілки.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 травня 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали три ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів, 387 ударів дронами-камікадзе, здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ з різних видів озброєнь, зокрема 109 — із реактивних систем залпового вогню. На Харківському напрямку з початку минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. У відповідь українські воїни провели контрзаходи, у результаті яких завдали загарбникам відчутних втрат. Попередньо, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 65 осіб. Також наші воїни знищили ворожий танк, РСЗВ БМ-21 Град, дві вантажівки та дві одиниці спецтехніки. До того ж пошкоджено російський танк, дві гармати та два автомобілі. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за минулу добу сягнула 20. За минулу добу окупанти втратили 100 осіб вбитими та пораненими та 69 одиниць різного озброєння і військової техніки. Підрахунок триває. Окрім того, знищено бліндаж та два склади боєприпасів На Лиманському напрямку успішно відбито п’ять ворожих атак біля сіл Терни та Торське. Минулої доби відбито атаку загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Втрат позицій не було. На Краматорському напрямку наразі тривають бойові дії в районі Андріївки. Ситуація контрольована. Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж минулої доби, за підтримки авіації та артилерії, агресор здійснив 22 атаки. Напружена ситуація в районах Уманського і Новоселівки. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки. В інших районах російські загарбники були зупинені та зазнали втрат. За вчора на цьому напрямку вони склали: 250 окупантів вбитими та пораненими, знищено літак Су-25, бойову броньовану машину, автомобіль та два склади з боєприпасами. Крім того, пошкоджено танк, одну ББМ і автомобіль.

На Придніпровському напрямку окупанти намагалися дев’ять разів відтіснити наші підрозділи з району Кринок. В ході боїв російські загарбники успіху не мали.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Контрольована.

Українські воїни активно застосовують засоби вогневого ураження по ворожій живій силі ворога і техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи з обладнання рубежів оборони, знищення противника та покращення тактичного положення.

Не секрет, що сучасна війна — це протистояння інноваціями. Батальйон Небесна кара показав, як нищить ворога та розповів, скільки дронів для цього потрібно на місяць.

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