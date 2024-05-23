Росіяни вдарили по друкарні в Харкові — коментар Vivat

Сьогодні, 23 травня, росіяни від ранку завдають потужних та підступних ударів по Харкову та області. В місті кілька годин лунають вибухи. Після чергової серії вибухів стало відомо, що росіяни вдарили по друкарні, в якій виходять майже всі українські видавництва.

Коментар одного з потужних видавництв Vivat та подробиці удару наводимо нижче у матеріалі.

Друкарня у Харкові зазнала ракетного удару: є загиблі та поранені

Харківська типографія Фактор-друк була однією з найбільших в Європі. У ній друкувалися книжки майже всіх українських найбільших видавництв. Видавництво Vivat поділилося інформацією про влучання:

Сьогодні ворог завдав удару по типографії Фактор-друк у Харкові. Є загиблі та поранені. Важко про це писати без сліз. Співчуття рідним і близьким загиблих.

Видавництво Віват і книгарні входять до цього холдингу. Аби підтримати видавництво та друкарню, можна замовити книжки у Vivat.

Унаслідок удару є загиблі та поранені. У паперовому цеху сталася пожежа.

Сталася масштабна пожежа. Сім людей загинули, ще 16 — травмовані. Всі потерпілі — працівники підприємства, — повідомили в прокуратурі Харкова.

У друкарню влучили дві ракети (імовірно С-300). На момент удару там перебували понад 50 працівників. В Основʼянському та Холодногірському районах зафіксували девʼять влучань.

У Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики повідомили, що це не перша зруйнована друкарня у Харкові.

Раніше ми розповідали про удари по Покровську 22 травня.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.