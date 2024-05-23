Россияне ударили по типографии в Харькове — комментарий Vivat

Сегодня, 23 мая, россияне с утра наносят мощные и подлые удары по Харькову и области. В городе несколько часов раздаются взрывы. После очередной серии взрывов стало известно, что россияне ударили по типографии, где публикуются почти все украинские издательства.

Комментарий одного из популярных украинских издательств Vivat и подробности удара приводим ниже в материале.

Типография в Харькове подверглась ракетному удару: есть погибшие и раненые

Харьковская типография Фактор-друк была одной из самых больших в Европе. В ней печатались книги почти всех украинских крупнейших издательств. Издательство Vivat поделилось информацией о попадании:

Сегодня враг нанес удар по типографии Фактор-друк в Харькове. Есть погибшие и раненые. Трудно об этом писать без слез. Соболезнования родным и близким погибших.

Издательство Виват и книжные магазины входят в этот холдинг. Чтобы поддержать издательство и типографию, можно заказать книги у Vivat.

В результате удара есть погибшие и раненые. В бумажном цехе произошел пожар.

Произошел масштабный пожар. Семь человек погибли, еще 16 — травмированы. Все пострадавшие — работники предприятия, — сообщили в прокуратуре Харькова.

В типографию попали две ракеты (предположительно С-300). На момент удара там находились более 50 работников. В Основянском и Холодногорском районах зафиксировали девять попаданий.

В Комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики сообщили, что это не первая разрушенная типография в Харькове.

Раньше мы рассказывали об ударах по Покровску 22 мая.

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