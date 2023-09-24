Карта боевых действий 24 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 24 сентября 2023 года отражает минимальные изменения на фронте и успехи наших войск, поэтому за ней следит без преувеличения каждый украинец и украинка.

На карте мы можем видеть продвижение наших войск и тяжелую борьбу, которую они ведут за каждый освобожденный населенный пункт. Поэтому наша поддержка не должна ослабевать.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области, в районе западной границы Донецко-Восточной Запорожской области и на мероприятии Запорожской области, но не достигли каких-либо подтвержденных успехов 23 сентября.

Также программы российского правительства продолжают принудительно депортировать детей из оккупированной Украины в Россию.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей. Так, за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 14 из 15 дронов.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 70 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Лиманском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Белогоровки Донецкой области.

направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Белогоровки Донецкой области. На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении Силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

направлении Силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. На Марьинском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Марьинки и Победы Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял более десяти неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Марьинки и Победы Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял более десяти неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. На Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

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