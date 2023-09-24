Карта боевых действий 24 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 24 сентября 2023 года отражает минимальные изменения на фронте и успехи наших войск, поэтому за ней следит без преувеличения каждый украинец и украинка.
На карте мы можем видеть продвижение наших войск и тяжелую борьбу, которую они ведут за каждый освобожденный населенный пункт. Поэтому наша поддержка не должна ослабевать.
А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области, в районе западной границы Донецко-Восточной Запорожской области и на мероприятии Запорожской области, но не достигли каких-либо подтвержденных успехов 23 сентября.
Также программы российского правительства продолжают принудительно депортировать детей из оккупированной Украины в Россию.
Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей. Так, за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 14 из 15 дронов.
Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Под артиллерийским огнем оказались более 70 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск поражен один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один зенитно-ракетный комплекс, восемь артиллерийских средств и одна радиолокационная станция противника.
Украинские военные делают все, чтобы вернуть наши оккупированные территории. В последнее время очень неспокойно оккупантам в Крыму. Ранее мы рассказывали, что известно о взрывах в Крыму 22 сентября 2023 года.
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