Украина

Карта боевых действий 24 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 сентября 2023, 10:30
Карта бойових дій в Україні сьогодні 24.09.2023: онлайн

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Жінки у ЗСУ служать у чоловічій амуніції: яка шкода для здоров'я
Варианты есть, но их не видят. Женщины в ВСУ служат в мужской амуниции и подрывают здоровье
0:03:56
Криваві бинти та потрощені домівки: як кияни пережили обстріл 21 вересня
Разбитые дома, испуганные дети и кровавые бинты. Последствия обстрелов Киева и области 21 сентября
Больше видео
Скільки заробляють будівельники: секрети професії та оплата
Читать дальше
Тысячи долларов! Сколько зарабатывают строители в Украине и какие направления наиболее востребованы
Українські митці
Читать дальше
Эти украинские художники покорили весь мир, а вы могли даже не знать их имена! Легенды искусства

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