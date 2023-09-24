Карта бойових дій 24 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 24 вересня 2023 року відображає найменші зміни на фронті та успіхи наших військ, тому за нею слідкує без перебільшення кожен українець та українка.
На карті ми можемо бачити просування наших військ та тяжку боротьбу, яку вони ведуть за кожен звільнений населений пункт. Тому наша підтримка не повинна слабшати.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також — з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області, в районі західного кордону Донецько-східної Запорізької області та на заході Запорізької області, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів 23 вересня.
Також програми російського уряду продовжують примусово депортувати дітей з окупованої України до Росії.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація завдала чергового удару по Україні дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 з 15 дронів.
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім — по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ уражено один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один зенітно-ракетний комплекс, вісім артилерійських засобів та один радіолокаційну станцію противника.
Українські військові роблять усе, щоб повернути наші окуповані території. Останнім часом дуже неспокійно окупантам у Криму. Раніше ми розповідали, що відомо про вибухи у Криму 22 вересня 2023 року.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.