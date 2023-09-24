Україна

Карта бойових дій 24 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Вересня 2023, 10:30
Карта бойових дій в Україні сьогодні 24.09.2023: онлайн

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Карта бойових дій в Україні сьогодні 24.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 24 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
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