Карта боевых действий 25 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 25 сентября 2023 года — один из тех источников информации, где украинцы могут посмотреть, как проходят события на фронте. Здесь указаны оккупированные, освобожденные территории, можно увидеть линии фронта.
Мы рады видеть изменения на этой карте, когда украинские военные возвращают населенные пункты, находящиеся под российской оккупацией. Тогда мы чувствуем счастье и гордость, ведь каждый своим донатом смог приобщиться к успехам нашей армии. Поэтому нужно продолжать помогать военным.
А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что подразделения трех российских дивизий активно обороняются от украинских штурмов в районе украинского выступления близ Орехова на западе Запорожской области.
Российские силы продолжают тратить значительную боевую мощь на контратаку, чтобы удержать свои текущие позиции, и, похоже, сопротивляются оперативно обоснованному курсу действий.
24 сентября российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк и на западе Запорожской области.
Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.
Сегодня ночью Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В Одесской области под ударом была припортовая инфраструктура. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный и 56 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Под артиллерийским огнем оказались более 70 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум зенитно-ракетным комплексам, четырем артиллерийским средствам и одному складу боеприпасов противника.
Украинские военные работают с разными видами оружия. Перед тем как начать пользоваться им, они проходят обучение. Ранее мы рассказывали, как происходит обучение огнеметчиков в Украине.
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