Карта боевых действий 25 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 25 сентября 2023 года — один из тех источников информации, где украинцы могут посмотреть, как проходят события на фронте. Здесь указаны оккупированные, освобожденные территории, можно увидеть линии фронта.

Мы рады видеть изменения на этой карте, когда украинские военные возвращают населенные пункты, находящиеся под российской оккупацией. Тогда мы чувствуем счастье и гордость, ведь каждый своим донатом смог приобщиться к успехам нашей армии. Поэтому нужно продолжать помогать военным.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что подразделения трех российских дивизий активно обороняются от украинских штурмов в районе украинского выступления близ Орехова на западе Запорожской области.

Российские силы продолжают тратить значительную боевую мощь на контратаку, чтобы удержать свои текущие позиции, и, похоже, сопротивляются оперативно обоснованному курсу действий.

24 сентября российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк и на западе Запорожской области.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

Сегодня ночью Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В Одесской области под ударом была припортовая инфраструктура. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный и 56 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 70 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не совершал.

направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не совершал. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел.

В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

направлении силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. На Марьинском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время, на Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов. На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию. Наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Роботино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах.

направлении силы обороны продолжают наступательную операцию. Наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Роботино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум зенитно-ракетным комплексам, четырем артиллерийским средствам и одному складу боеприпасов противника.

Украинские военные работают с разными видами оружия. Перед тем как начать пользоваться им, они проходят обучение. Ранее мы рассказывали, как происходит обучение огнеметчиков в Украине.

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