Карта бойових дій 25 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 25 вересня 2023 — одне з тих джерел інформації, де українці можуть подивитися, як відбуваються події на фронті. Тут вказані окуповані, звільненні території, можна побачити лінії фронту.
Ми раді бачити зміни на цій карті, коли українські військові повертають додому населений пункт, який був під російською окупацією. Тоді ми відчуваємо щастя та гордість, адже кожен своїм донатом також міг долучитися до успіхів нашої армії. Тому треба продовжувати допомагати військовим.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також — з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що підрозділи трьох російських дивізій активно обороняються від українських штурмів в районі українського виступу поблизу Оріхова на заході Запорізької області.
Російські сили продовжують витрачати значну бойову потужність на контратаку, щоб утримати свої поточні позиції, і, схоже, чинять опір оперативно обґрунтованому курсу дій.
24 вересня російські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк і на заході Запорізької області.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.
Так, сьогодні вночі Росія в черговий раз атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. На Одещині під ударом була припортова інфраструктура. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 56 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по двох зенітно-ракетних комплексах, чотирьох артилерійських засобах та одному складу боєприпасів противника.
Українські військові працюють з різними видами зброї. Перед тим, як почати користуватися нею, вони проходять навчання. Раніше ми розповідали, як відбувається навчання вогнеметників в Україні.
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