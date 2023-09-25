Україна

Карта бойових дій 25 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Вересня 2023, 09:00
Карта бойових дій в Україні сьогодні 25.09.2023: онлайн

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