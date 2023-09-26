Карта боевых действий 26 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 26 сентября 2023 — важный инструмент, с помощью которого мы можем наблюдать за ситуацией на фронте онлайн.

Именно на этой карте мы можем видеть освобожденные населенные пункты и районы, где ведутся тяжелые бои. Помним, как тяжело защитникам на фронте, особенно когда наступает холодная пора. Поэтому не будем забывать их поддерживать.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска продолжали безрезультатные наступательные действия в районе Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк и на западе Запорожской области.

Украинские войска вели наступательные операции вблизи Бахмута, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области, но подтвержденных успехов не добились.

Российские чиновники продолжают депортировать детей из оккупированной Украины в Россию.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

Так, за прошедшие сутки Российская Федерация атаковала Украину 12 крылатыми ракетами Калибр, двумя противокорабельными ракетами П-800 Оникс и 24 иранскими ударными БпЛА типа Shahed-136/131 по припортовой инфраструктуре Одесской области и другим объектам гражданской инфраструктуры.

В результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 11 крылатых ракет Калибр и все 24 вражеских дрона.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, многоквартирные дома, гостиница, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили пять атак противника в районе Клещиевки Донецкой области, где враг пытался восстановить утраченное положение.

В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области.

направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области. На Марьинском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток предпринял десять неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток предпринял десять неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел. В то же время, на Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

направлениях наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов. На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и наносят успешное поражение по тылам противника.

Противник продолжает нести значительные потери. Установлено, что в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск северного флота РФ, участвующей в боевых действиях между Бахмутом и Соледаром, имеются высокие боевые потери личного состава как санитарные, так и безвозвратные.

Так, в городе Первомайск Луганской области, в центральной городской больнице обустроен военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 военнослужащих российских оккупационных войск, преимущественно из 200 бригады.

В населенном пункте Новое Запорожской области, российские войска используют частные дворы, где проживают гражданские люди, как огневые позиции для размещения военной техники и личного состава.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также семь ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по девяти артиллерийским средствам, району сосредоточения личного состава и военной техники, складу боеприпасов и станции РЭБ противника.

Во время оккупации российские военные совершали десятки военных преступлений. Ранее ООН обнародовала результаты расследования преступлений оккупантов.

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