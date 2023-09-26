Карта бойових дій 26 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 26 вересня 2023 — важливий інструмент, за допомогою якого ми можемо спостерігати за ситуацією на фронті онлайн.

Саме на цій карті ми можемо бачити звільнені населені пункти та райони, де тривають важкі бої. Пам’ятаймо, як важко захисникам на фронті, особливо коли настає холодна пора. Тому не забуваймо їх підтримувати.

А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також — з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня — на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські війська продовжували безрезультатні наступальні дії в районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і на заході Запорізької області.

Українські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли.

Російські чиновники продовжують депортувати дітей з окупованої України до Росії.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Так, минулої доби Російська Федерація атакувала Україну 12 крилатими ракетами Калібр, двома протикорабельними ракетами П-800 Онікс та 24 іранськими ударними БпЛА типу Shahed-136/131 по припортовій інфраструктурі Одеської області та інших об’єктах цивільної інфраструктури.

В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України було знищено 11 крилатих ракет Калібр та усі 24 ворожі дрони.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки, готель, дитячий садок та інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили п’ять атак противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався відновити втрачене положення.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Авдіївки та Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом доби здійснив десять невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав.

Водночас на Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах і виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Противник продовжує зазнавати значних втрат. Встановлено що у 200-ій окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ північного флоту РФ, яка бере участь в бойових діях між Бахмутом та Соледаром, наявні високі бойові втрати особового складу як санітарні, так і безповоротні.

Так, у місті Первомайськ Луганської області, в центральній міській лікарні облаштовано військовий шпиталь, де на лікуванні знаходяться понад 200 військовослужбовців російських окупаційних військ, переважно з 200 бригади.

У населеному пункті Нове Запорізької області, російські війська використовують приватні подвір’я де проживають цивільні люди, як вогневі позиції для розміщення військової техніки та особового складу.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також сім ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по дев’яти артилерійських засобах, району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.

Під час окупації російські військові скоювали десятки воєнних злочинів. Раніше ООН оприлюднила результати розслідування злочинів окупантів.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.