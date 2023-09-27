Карта боевых действий 27 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Каждый выбирает самостоятельно, как ему может помочь карта боевых действий 27 сентября 2023 года. Аналитики определяют стратегические преимущества каждой из сторон, разведка ищет слабые места врага, а командиры решают, каким именно путем будет идти его подразделение в наступление.

А некоторым очень хочется узнать, где именно находится родной человек — защитник или защитница, которые борются за нашу свободу.

С эмоциональной или наоборот практической точки зрения ты смотришь сегодня в карту — не столь важно, если ты делаешь все, чтобы Генштаб ВСУ в конце концов сообщил о выходе украинских защитников на границы 1991 года. А пока борьба продолжается, следим за сводками военных и аналитиков.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что тактическая обстановка в Вербовом остается непонятной в условиях продолжения наступательных действий украинских войск.

Кроме того, украинские войска вели наступательные операции вблизи Бахмута, в районе границ Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.

Российские войска продолжали безуспешные наступательные действия в Бахмуте, на линии Авдеевка-Донецк и на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошлые сутки произошло 20 боевых столкновений.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Грабовское, Поповка Сумской области и Старица, Гатище Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенныз пунктов, среди них Клюсы, Блешня, Гремячка, Леоновка, Костобобров Черниговской области, Старая Гута, Порохонь, Волфино, Мирополье, Пожня Сумской области и Уды, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку от Синьковки и Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам врага подверглись Надия, Новоегоровка Луганской области и Торское, Северск, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Заречное, Диброва, Спорное, Раздоловка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники крепко держат оборону и защищают нашу землю от оккупантов. Враг нанес авиационный удар возле Клещиевки, Константиновки, Пивничного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Андреевка и Дружба Донецкой области. Противник увеличивает плотность минно-взрывных заграждений.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки врага в районе юго-восточнее Северного Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Тоненькое, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение прошлых суток наши защитники успешно отразили девять атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Новомихайловки Донецкой области. Под огнем окупантов находилось более десяти населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Катериновка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Урожайного, Благодатного, Старомайорского Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов около десяти населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Степовое, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов Херсонской области, среди них Осокоровка, Республиканец, Берислав, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены четыре артиллерийских средства, три района сосредоточения личного состава и военной техники, один пункт управления и два состава боеприпасов противника.

Также украинские военные проводят специальные операции, результаты которых не могут не радовать. 22 сентября 2023 года Силы специальных операций Украины попали в штаб российских оккупантов в Севастополе. В ССО озвучили потери оккупантов после удара по Черноморскому флоту РФ. Читай подробнее по ссылке.

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