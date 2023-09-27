Украина

Карта боевых действий 27 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 сентября 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні

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