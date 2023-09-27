Карта бойових дій 27 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Кожен обирає самостійно, як йому може допомогти карта бойових дій 27 вересня 2023. Аналітики визначають стратегічні переваги кожної зі сторін, розвідка шукає слабкі місця ворога, а командири вирішують, яким саме шляхом йтиме його підрозділ у наступ.

А дехто хоче дізнатися, де саме знаходиться рідна людина — захисник чи захисниця, які виборюють нашу свободу.

З емоційної чи навпаки практичної точки зору ти дивишся сьогодні в карту — не так важливо, якщо ти робиш усе, щоб Генштаб ЗСУ зрештою одного дня повідомив про вихід українських захисників на кордони 1991 року. А поки боротьба триває, слідкуємо за зведеннями військових та аналітиків.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що тактична обстановка у Вербовому залишається незрозумілою в умовах продовження наступальних дій українських військ.

Крім того, українські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.

Російські війська продовжували безуспішні наступальні дії в районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось щонайменше 20 бойових зіткнень.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Грабовське, Попівка Сумської області та Стариця, Гатище Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Клюси, Блешня, Грем’ячка, Леонівка, Костобобрів Чернігівської області, Стара Гута, Порохонь, Волфине, Миропілля, Пожня Сумської області та Уди, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки та Куп’янська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку авіаційних ударів ворога зазнали Надія, Новоєгорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Зарічне, Діброва, Спірне, Роздолівка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники стійко тримають оборону та боронять нашу землю від окупантів. Ворог завдав авіаційного удару біля Кліщіївки, Костянтинівки, Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Андріївка та Дружба Донецької області. Противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі південно-східніше Сєверного Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Тоненьке, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники успішно відбили дев’ять атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад десять населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Урожайного, Благодатного, Старомайорського Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько десяти населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Степове, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів Херсонської області, серед них Осокорівка, Республіканець, Берислав, Антонівка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено чотири артилерійських засоби, три райони зосередження особового складу та військової техніки, один пункт управління та два склади боєприпасів противника.

Також українські військові проводять спеціальні операції, результати яких не можуть не радувати. 22 вересня 2023 року Сили спеціальних операції України влучили у штаб російських окупантів у Севастополі. В ССО назвали втрати окупантів після удару по Чорноморському флоту РФ. Читай детальніше за посиланням.

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