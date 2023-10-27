Карта боевых действий 27 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 27 октября 2023 года все быстрее приближает нас к периоду, когда изображенная на ней территория покроется сначала осенней грязью, а затем — белым снегом.

Все эти условия никак не будут благоприятны как для наших врагов, так и для нас самих. Ведь холод — противник всех, кого он застанет на улице, а наиболее распространенной травмой осенью и зимой является обморожение.

И все же существует одна вещь, которая должна различать нас и врага — это единство со своими Вооруженными силами. Его можно укрепить, поддержав сбор Veteranka на зимнюю одежду и обеспечение для ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска незначительно продвинулись в западной части Запорожской области и продолжили наступление в Бахмуте.

Российские войска вели наступательные действия в районе Авдеевки и подтвердили наступление. Кроме того, оккупанты вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово, вблизи Бахмута, юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожья, но не совершили подтвержденного продвижения.

В то же время российские оккупационные власти продолжают использовать медицинскую инфраструктуру для оправдания депортации украинских детей в Россию и последующей консолидации контроля над оккупированными территориями Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. Всего враг нанес 14 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть раненные и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Новая Гута, Волфино и Пожня Сумской области.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели, продолжают перегруппировку войск. Вместе с тем от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Северск, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили четыре атаки противника в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили семь атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отбито 14 атак.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Тоненькое, Опытное Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 13 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около десяти населенных пунктов Донецкой области, в частности, Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил. Также нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжает перегруппировку войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Новоселовка, Орехов, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенных пунктов Львово, Тягинка, Никольское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и еще один — по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника.

Также недавно определенное количество украинских пилотов начало обучение на истребителях F-16 в 162 авиационном подразделении Национальной гвардии в США. Читай, что известно об обучении украинских пилотов на F-16 в Аризоне.

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