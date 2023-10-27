Карта боевых действий 27 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 27 октября 2023 года все быстрее приближает нас к периоду, когда изображенная на ней территория покроется сначала осенней грязью, а затем — белым снегом.
Все эти условия никак не будут благоприятны как для наших врагов, так и для нас самих. Ведь холод — противник всех, кого он застанет на улице, а наиболее распространенной травмой осенью и зимой является обморожение.
И все же существует одна вещь, которая должна различать нас и врага — это единство со своими Вооруженными силами. Его можно укрепить, поддержав сбор Veteranka на зимнюю одежду и обеспечение для ВСУ.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска незначительно продвинулись в западной части Запорожской области и продолжили наступление в Бахмуте.
Российские войска вели наступательные действия в районе Авдеевки и подтвердили наступление. Кроме того, оккупанты вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово, вблизи Бахмута, юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожья, но не совершили подтвержденного продвижения.
В то же время российские оккупационные власти продолжают использовать медицинскую инфраструктуру для оправдания депортации украинских детей в Россию и последующей консолидации контроля над оккупированными территориями Украины.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. Всего враг нанес 14 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть раненные и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Новая Гута, Волфино и Пожня Сумской области.
На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели, продолжают перегруппировку войск. Вместе с тем от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Северск, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили четыре атаки противника в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили семь атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отбито 14 атак.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отбито 14 атак.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Тоненькое, Опытное Донецкой области.
На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 13 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около десяти населенных пунктов Донецкой области, в частности, Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении противник сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил. Также нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжает перегруппировку войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Новоселовка, Орехов, Пятихатки Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенных пунктов Львово, Тягинка, Никольское Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и еще один — по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника.
Также недавно определенное количество украинских пилотов начало обучение на истребителях F-16 в 162 авиационном подразделении Национальной гвардии в США. Читай, что известно об обучении украинских пилотов на F-16 в Аризоне.
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