Теперь мины не страшны? Что известно об обучении украинских ВМС в Великобритании и разминировании Черного моря

С понедельника, 23 октября, украинские военные принимают участие в учениях ВМС, которые проходят в Великобритании.

Это международные учения, организованные нашими партнерами под эгидой НАТО и украинские военные, уже не первый раз принимают участие в подобных мероприятиях.

Спикер ВМС ВСУ, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук рассказал Яне Брензей об обучении ВМС в Британии, где украинские военные тренируются проводить противоминные операции.

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Обучение ВМС в Великобритании

— Наше участие в этих учениях свидетельствует о достаточно высоком уровне подготовки наших экипажей. У берегов Шотландии находятся два украинских военных корабля Черкассы и Чернигов, входящие в состав нового противоминного дивизиона Военно-Морских Сил ВС Украины.

На этих учениях украинские военные отрабатывают элементы ведения противоминных действий или участия в противоминных операциях.

Кроме того, тренируются штабы проведения таких операций, поскольку без соответствующей организации работа в море соответствующих судов будет невозможна.

Поэтому тренировки проводятся в международной среде, что позволит в будущем разминировать акватории Черного и Азовского морей. И эта операция уже планируется, штаб уже существует, поэтому она будет проведена при первой же возможности, потому что сейчас минная опасность море существует.

Противоминные действия и операции — это обычно непростой процесс, в котором участвуют, как правило, различные составляющие: военные водолазы, саперы, операторы подводных дронов, которые должны находить и обезвреживать взрывоопасные предметы.

Учитывая сложность оборудования и понимая, что нужно время, чтобы овладеть новыми единицами корабельного состава, наш личный состав учится, практикуется и оттачивает свое мастерство.

Разминирование Черного моря

— Что касается наших партнеров по Черноморскому бассейну, то следует отметить, что каждая из стран, имеющая соответствующее побережье, занимается этой проблемой в своих территориальных водах и отвечает за безопасность в них. Поэтому процессы разминирования там постоянно происходят.

К сожалению, российская сторона периодически использует минное вооружение, чтобы навредить гражданскому судоходству, и отправляет иногда мины по течению. Соответственно, эти мины попадают в украинскую акваторию, а также румынскую, болгарскую и турецкую.

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