Тепер міни не страшні? Що відомо про навчання українських ВМС у Великій Британії та розмінування Чорного моря

З понеділка, 23 жовтня, українські військові беруть участь у навчаннях ВМС, які проходять у Великій Британії.

Це міжнародні навчання, що організовані нашими партнерами під егідою НАТО й українські військові вже не перший раз беруть участь у схожих заходах.

Речник ВМС ЗСУ, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук розповів Яні Брензей про навчання ВМС у Британії, де українські військові тренуються проводити протимінні операції.

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Навчання ВМС у Великій Британії

— Наша участь в цих навчаннях свідчить про досить високий рівень підготовки наших екіпажів. Біля берегів Шотландії перебувають два українських військових кораблі Черкаси та Чернігів, що входять до складу нового протимінного дивізіону Військово-Морських Сил ЗС України.

На цих навчаннях українські військові відпрацьовують елементи щодо ведення протимінних дій, або участі у протимінних операціях.

Окрім того, тренуються штаби проведення таких операцій, оскільки без відповідної організації робота в морі відповідних суден буде неможлива.

Тому тренування проводяться у міжнародному середовищі, що дозволить у майбутньому розміновувати акваторії Чорного та Азовського морів. І ця операція вже планується, штаб вже існує, тож вона буде проведена за першої ж нагоди, тому що наразі мінна небезпека морі існує.

Протимінні дії та операції — це зазвичай непростий процес, у якому беруть участь зазвичай різноманітні складові: військові водолази, сапери, оператори підводних дронів, які мають знаходити та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.

Враховуючи складність обладнання й розуміючи того, що потрібен час, щоб опанувати нові одиниці корабельного складу, наш особовий склад навчається, практикується та відточує свою майстерність.

Розмінування Чорного моря

— Що стосується наших партнерів по Чорноморському басейну, то потрібно зазначити, що кожна з країн, яка має відповідне узбережжя, опікується цією проблемою у своїх територіальних водах та відповідає за безпеку в них. Тому процеси розмінування там постійно відбуваються.

На жаль, російська сторона періодично використовує мінне озброєння, щоб нашкодити цивільному судноплавству, та відправляє іноді міни просто за течією. Відповідно ці міни потрапляють в українську акваторію, а також румунську, болгарську та турецьку.

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