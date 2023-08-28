Карта боевых действий 28 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 28 августа 2023 сегодня стала для украинцев незаменимым атрибутом в жизни. Ежедневно мы ее проверяем и читаем отчеты Генштаба и рассказы наших военных, чтобы узнать о ходе боев.
Но каждый бой для наших военных — очень сложный. Не стоит недооценивать врага, превосходящего численно и имеющего больше вооружения. Хотя наши защитники и защитницы дают отпор оккупантам, с нашей помощью им это может удаваться лучше. Поэтому нужно помогать им и поддерживать, снабжать необходимым.
А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продвинулись в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и западной Запорожской области во время контрнаступательных операций украинских войск на Юге и Востоке Украины.
Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области и на западе Запорожской области, но не подтвердили наступление.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение Роботиного на южном фронте.
Во время включения из Military Media Center, Анна Маляр сказала, что освобождены Роботино, и дальше наши войска двигаются юго-восточнее этого населенного пункта.
Замминистра отметила, что Вооруженные силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого, несмотря на яростное сопротивление врага.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес очередной ракетный удар по территории Украины. Противовоздушной обороной были уничтожены четыре крылатых ракеты.
Всего за прошедшие сутки враг нанес 11 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура. В течение суток произошло 34 боевых столкновения.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и один — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один состав боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре артиллерийских средства на огневых позициях противника.
На фронте очень важны боевые медики, которые спасают жизнь наших воинов. Россияне понимают это, поэтому пытаются наносить удары по медицинским автомобилям. Ранее мы рассказывали, что россияне убивают медиков и не возвращают их из плена.
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