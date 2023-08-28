Карта боевых действий 28 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 28 августа 2023 сегодня стала для украинцев незаменимым атрибутом в жизни. Ежедневно мы ее проверяем и читаем отчеты Генштаба и рассказы наших военных, чтобы узнать о ходе боев.

Но каждый бой для наших военных — очень сложный. Не стоит недооценивать врага, превосходящего численно и имеющего больше вооружения. Хотя наши защитники и защитницы дают отпор оккупантам, с нашей помощью им это может удаваться лучше. Поэтому нужно помогать им и поддерживать, снабжать необходимым.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продвинулись в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и западной Запорожской области во время контрнаступательных операций украинских войск на Юге и Востоке Украины.

Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области и на западе Запорожской области, но не подтвердили наступление.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 28 августа 2023 года

Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение Роботиного на южном фронте.

Во время включения из Military Media Center, Анна Маляр сказала, что освобождены Роботино, и дальше наши войска двигаются юго-восточнее этого населенного пункта.

Замминистра отметила, что Вооруженные силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого, несмотря на яростное сопротивление врага.

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес очередной ракетный удар по территории Украины. Противовоздушной обороной были уничтожены четыре крылатых ракеты.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 11 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура. В течение суток произошло 34 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Волфино Сумской области и села Окоп Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, Хреновка, Клюсы, Лисковщина, Гремяч, Камень Черниговской области; Ходыно, Константиновка, Турья, Новодмитровка, Грабовское, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Огурцово, Бударки, Колодезное Харьковской области.

направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Волфино Сумской области и села Окоп Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, Хреновка, Клюсы, Лисковщина, Гремяч, Камень Черниговской области; Ходыно, Константиновка, Турья, Новодмитровка, Грабовское, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Огурцово, Бударки, Колодезное Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Надежды и Твердохлебового Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

направлении противник нанес авиационные удары в районах Надежды и Твердохлебового Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Спорное, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Бахмут, Часов Яр, Николаевка, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Бахмут, Часов Яр, Николаевка, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области. На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Очеретино, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Очеретино, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Острое, Марьинка, Екатериновка, Парасковеевка, Новомихайловка Донецкой области.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Острое, Марьинка, Екатериновка, Парасковеевка, Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах

Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Богоявленка, Шахтерское, Времевка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

направлении враг нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Богоявленка, Шахтерское, Времевка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области. На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Волшебное, Щербаки, Степное, Лукьяновское Запорожской области.

направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Волшебное, Щербаки, Степное, Лукьяновское Запорожской области. На Херсонском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Николаевки, Никольского и Антоновки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Берислав, Николаевка, Львово, Молодежное, Днепровск и Берегово Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и один — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один состав боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре артиллерийских средства на огневых позициях противника.

На фронте очень важны боевые медики, которые спасают жизнь наших воинов. Россияне понимают это, поэтому пытаются наносить удары по медицинским автомобилям. Ранее мы рассказывали, что россияне убивают медиков и не возвращают их из плена.

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