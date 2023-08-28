Карта бойових дій 28 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 28 серпня 2023 сьогодні стала для українців незамінним атрибутом у житті. Чи не щодня ми її перевіряємо та читаємо звіти Генштабу й розповіді наших військових, щоб дізнатися про перебіг боїв.

Але кожен бій для наших військових — дуже складний. Не варто недооцінювати ворога, який переважає чисельно та має більше озброєння. Хоча наші захисники й захисниці дають відсіч окупантам, з нашою допомогою їм це може вдаватися краще. Тому треба допомагати їм та підтримувати, забезпечувати необхідним.

А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська просунулися в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей і в західній Запорізькій області під час контрнаступальних операцій українських військ на Півдні та Сході України.

Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області та на заході Запорізької області, але не підтвердили наступ.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 серпня 2023 року

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Роботиного на південному фронті.

Під час включення з Military Media Center, Ганна Маляр сказала, що звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

Заступниця міністра зазначила, що Збройні сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого, попри шалений опір ворога.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та села Окіп Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Клюси, Лісківщина, Грем’яч, Камінь Чернігівської області; Ходине, Костянтинівка, Тур’я, Новодмитрівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Надії та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Бахмут, Часів Яр, Миколаївка, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, серед них Очеретине, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Катеринівка, Парасковіївка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах

Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Богоявленка, Шахтарське, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Щербаки, Степове, Лук’янівське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Берислав, Миколаївка, Львове, Молодіжне, Дніпровськ та Берегове Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та один — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один склад боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби та чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

На фронті дуже важливими є бойові медики, які рятують життя наших воїнів. Росіяни розуміють це, тому намагаються завдавати ударів по медичних автівках. Раніше ми розповідали, що росіяни вбивають медиків та не повертають їх з полону.

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