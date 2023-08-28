Карта бойових дій 28 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 28 серпня 2023 сьогодні стала для українців незамінним атрибутом у житті. Чи не щодня ми її перевіряємо та читаємо звіти Генштабу й розповіді наших військових, щоб дізнатися про перебіг боїв.
Але кожен бій для наших військових — дуже складний. Не варто недооцінювати ворога, який переважає чисельно та має більше озброєння. Хоча наші захисники й захисниці дають відсіч окупантам, з нашою допомогою їм це може вдаватися краще. Тому треба допомагати їм та підтримувати, забезпечувати необхідним.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська просунулися в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей і в західній Запорізькій області під час контрнаступальних операцій українських військ на Півдні та Сході України.
Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області та на заході Запорізької області, але не підтвердили наступ.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Роботиного на південному фронті.
Під час включення з Military Media Center, Ганна Маляр сказала, що звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту.
Заступниця міністра зазначила, що Збройні сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого, попри шалений опір ворога.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.
Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та один — по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один склад боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби та чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.
На фронті дуже важливими є бойові медики, які рятують життя наших воїнів. Росіяни розуміють це, тому намагаються завдавати ударів по медичних автівках. Раніше ми розповідали, що росіяни вбивають медиків та не повертають їх з полону.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.