Карта боевых действий 28 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 28 сентября 2023 помогает украинцам лучше понять фронт. То есть, узнать, где и какие населенные пункты расположены, где продолжаются самые тяжелые бои, какие территории еще оккупированы.
Наверное, приятнее всего смотреть на карту боевых действий, когда там появляются новые освобожденные территории. Чтобы это случалось чаще, мы должны поддерживать наших военных, ведь они ежедневно ведут тяжелую борьбу.
Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба ВСУ.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, в Бахмуте и на линии Авдеевка — Донецк, но подтвержденных успехов не добились.
Украинские партизаны продолжают срывать логистику России в оккупированной Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что Российские оккупанты не перестают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.
За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив пять ударных БпЛА типа Shahed-136/131, из которых три были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны.
Сегодня ночью оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 39 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.
В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 вражеский дрон.
В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 вражеский дрон.
Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Всего враг нанес два ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, гражданская больница, два гражданских предприятия и другая инфраструктура.
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и шести артиллерийских средствах противника.
Украинские военные проводят различные спецоперации в Крыму, недавно даже нанесли удар по ЧФ РФ. Ранее Тамила Ташева рассказала, к чему готовиться людям в Крыму.
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