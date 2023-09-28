Карта боевых действий 28 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 28 сентября 2023 помогает украинцам лучше понять фронт. То есть, узнать, где и какие населенные пункты расположены, где продолжаются самые тяжелые бои, какие территории еще оккупированы.

Наверное, приятнее всего смотреть на карту боевых действий, когда там появляются новые освобожденные территории. Чтобы это случалось чаще, мы должны поддерживать наших военных, ведь они ежедневно ведут тяжелую борьбу.

Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, в Бахмуте и на линии Авдеевка — Донецк, но подтвержденных успехов не добились.

Украинские партизаны продолжают срывать логистику России в оккупированной Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Российские оккупанты не перестают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив пять ударных БпЛА типа Shahed-136/131, из которых три были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны.

Сегодня ночью оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 39 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 вражеский дрон.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Всего враг нанес два ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, гражданская больница, два гражданских предприятия и другая инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе населенного пункта Первомайское Донецкой области.

направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе населенного пункта Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. На Шахтерском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника в районе Ровно Донецкой области.

направлении наши защитники успешно отбили атаку противника в районе Ровно Донецкой области. На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, но успеха не имел. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, но успеха не имел. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и шести артиллерийских средствах противника.

Украинские военные проводят различные спецоперации в Крыму, недавно даже нанесли удар по ЧФ РФ. Ранее Тамила Ташева рассказала, к чему готовиться людям в Крыму.

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