Карта бойових дій 28 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 28 вересня 2023 допомагає українцям краще зрозуміти фронт. Тобто дізнатися, де та які населені пункти розташовання, де тривають найважчі бої, які території ще окуповані.
Напевно, найприємніше дивитися на карту бойових дій, коли там з’являються нові звільнені території. Щоб це траплялося частіше, ми маємо підтримувати наших військових, адже вони щодня ведуть тяжку боротьбу.
Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу ЗСУ.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, у Бахмуті та на лінії Авдіївка — Донецьк, але підтверджених успіхів не досягли.
Українські партизани продовжують зривати логістику Росії в окупованій Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Російські окупанти не перестають ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.
Минулої доби Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши п’ять ударних БпЛА типу Shahed-136/131, з яких три було знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони.
Сьогодні вночі окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе, застосувавши 39 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.
В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 31 ворожий дрон.
В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 31 ворожий дрон.
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав два ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, цивільна лікарня, два цивільних підприємства та інша інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та шести артилерійських засобах противника.
Українські військові проводять різні спецоперації в Криму, нещодавно навіть завдали удару по ЧФ РФ. Раніше Таміла Ташева розповіла, до чого готуватися людям у Криму.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.