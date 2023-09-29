Карта боевых действий 29 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Продолжаются 583-е сутки полномасштабного российского вторжения, а карта боевых действий 29 сентября 2023 года не перестает быть актуальной для украинцев.

Каждый проверяет ее по разным причинам — кто-то хочет лучше ознакомиться с фронтом, кто-то, возможно, найти, где расположен тот или иной населенный пункт. Большинство из нас проверяют эту карту, когда ВСУ освобождают территории.

Чтобы их было больше, нужно помогать нашим военным и не забывать о тех, кто на реабилитации. Предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска в последние дни снизили темп локализованных наступательных действий на рубеже Купянск-Сватово-Кременная.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области и не добились подтвержденных успехов.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты и дальше игнорируют международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

Так, за прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 39 ударными БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 31 уничтожен нашими защитниками.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. В общем, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Повреждены частные жилые дома и другие гражданские инфраструктуры.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском и Бахмутском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении Силы обороны успешно отбили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении Силы обороны успешно отбили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отбили атаку врага в районе Невельского Донецкой области.

направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отбили атаку врага в районе Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял шесть неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также наши защитники успешно отбили атаку врага в районе Новомихайловки Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял шесть неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также наши защитники успешно отбили атаку врага в районе Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские воины успешно отбили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области.

направлении украинские воины успешно отбили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области. На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области, но успеха не имел. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области, но успеха не имел. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один удар по зенитно-ракетному комплексу и два — по станциям РЭБ противника. Также наши защитники уничтожили два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника.

Украина получит истребители F-16, но сначала мы должны подготовить наших пилотов. Ранее мы рассказывали, как проходит обучение украинских пилотов на F-16.

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