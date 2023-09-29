Карта боевых действий 29 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Продолжаются 583-е сутки полномасштабного российского вторжения, а карта боевых действий 29 сентября 2023 года не перестает быть актуальной для украинцев.
Каждый проверяет ее по разным причинам — кто-то хочет лучше ознакомиться с фронтом, кто-то, возможно, найти, где расположен тот или иной населенный пункт. Большинство из нас проверяют эту карту, когда ВСУ освобождают территории.
Чтобы их было больше, нужно помогать нашим военным и не забывать о тех, кто на реабилитации. Предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
Российские войска в последние дни снизили темп локализованных наступательных действий на рубеже Купянск-Сватово-Кременная.
Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области и не добились подтвержденных успехов.
Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты и дальше игнорируют международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.
Так, за прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 39 ударными БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 31 уничтожен нашими защитниками.
Так, за прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 39 ударными БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 31 уничтожен нашими защитниками.
Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. В общем, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Повреждены частные жилые дома и другие гражданские инфраструктуры.
Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один удар по зенитно-ракетному комплексу и два — по станциям РЭБ противника. Также наши защитники уничтожили два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника.
Украина получит истребители F-16, но сначала мы должны подготовить наших пилотов. Ранее мы рассказывали, как проходит обучение украинских пилотов на F-16.
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