Карта бойових дій 29 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Триває 583-тя доба повномасштабного російського вторгнення, а карта бойових дій 29 вересня 2023 не перестає бути актуальною для українців.

Кожен перевіряє її з різних причин — хтось хоче краще ознайомитися з фронт, хтось, можливо, знайти, де розташований той чи інший населений пункт. Більшість з нас перевіряє цю карту, коли ЗСУ звільняють території.

Щоб їх було більше треба допомагати нашим військовим та не забувати про тих, хто на реабілітації. Пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська останніми днями знизили темп локалізованих наступальних дій на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області й не досягли підтверджених успіхів.

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти й надалі ігнорують міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Так, минулої доби окупанти атакували Україну 39 ударними БпЛА типу Shahed-136/131, з яких 31 знищено нашими захисниками.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському та Бахмутському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив шість невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також, наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку, противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одного удару по зенітно-ракетному комплексу та двох — по станціях РЕБ противника. Також наші захисники знищили два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.

Україна отримає винищувачі F-16, але спершу ми маємо підготувати наших пілотів. Раніше ми розповідали, як проходить навчання українських пілотів на F-16.

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