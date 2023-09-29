Карта бойових дій 29 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Триває 583-тя доба повномасштабного російського вторгнення, а карта бойових дій 29 вересня 2023 не перестає бути актуальною для українців.
Кожен перевіряє її з різних причин — хтось хоче краще ознайомитися з фронт, хтось, можливо, знайти, де розташований той чи інший населений пункт. Більшість з нас перевіряє цю карту, коли ЗСУ звільняють території.
Щоб їх було більше треба допомагати нашим військовим та не забувати про тих, хто на реабілітації. Пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.
Російські війська останніми днями знизили темп локалізованих наступальних дій на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області й не досягли підтверджених успіхів.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти й надалі ігнорують міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.
Так, минулої доби окупанти атакували Україну 39 ударними БпЛА типу Shahed-136/131, з яких 31 знищено нашими захисниками.
Так, минулої доби окупанти атакували Україну 39 ударними БпЛА типу Shahed-136/131, з яких 31 знищено нашими захисниками.
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одного удару по зенітно-ракетному комплексу та двох — по станціях РЕБ противника. Також наші захисники знищили два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.
Україна отримає винищувачі F-16, але спершу ми маємо підготувати наших пілотів. Раніше ми розповідали, як проходить навчання українських пілотів на F-16.
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