Карта боевых действий 30 июля 2024: ВСУ остановили более 50 атак россиян на Покровском направлении

Карта боевых действий 30 июля 2024 предупреждает об опасных направлениях для передвижения, а также является свидетельством действий российских военных, начавших войну в Украине.

Напоминаем о ежедневном донате, который спасает жизнь на передовой. Нам нужно, чтобы у военных было все необходимое, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба – ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что Россия использует мигрантов и “новонатурализованных” граждан для войны против Украины.

Российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от города Харьков, Волчанск, около Авдеевки и юго-западнее Донецка.

Эксперты также публикуют свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 30 июля 2024 года

По сообщению Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

За вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 62 авиаудара с использованием 99 КАБ.

Кроме этого, совершил 4588 обстрелов, из них 110 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Липцы, Приколодное, Волчанские Хутора, Избицкое, Лозовая, Малые Проходы, Петропавловка, Купянск, Старица Харьковской области; Северск, Часов Яр, Александро-Шультино, Александрополь, Новобахмутовка, Воздвиженка, Ивановка, Гродовка, Торецк, Покровск, Скучное, Константиновка, Елизаветовка, Водяное, Екатериновка, Угледар, Новодонецкое Донецкой области; Каменское и Мирное в Запорожье, а также Львов, Тягинка и Новотягинка В Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак в сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия агрессора у Новоосинового, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз недалеко от Невского, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отбивали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Григорьевки, Часового Яра, Клищеевки, Калиновки и Богдановки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак недалеко от Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны в сутки остановили 52 атаки. Враг атаковал в районах десяти разных населённых пунктов.

Самым активным был у Новоалександровки, Желанного и Прогресса. Действовал на направлении при значительной поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации.

На Кураховском направлении наши защитники отразили 21 штурмовое действие недалеко от Константиновки, Парасковьевки и Победы, где противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Оккупанты потеряли на направлении за вчера большое количество танков и другой бронетехники.

На Времивском направлении враг совершил девять штурмов наших позиций неподалеку от Водяного, Великой Новоселки и Константиновки.

На Ореховском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян произошли в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении три атаки россиян успеха не имели. Агрессор понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, привлекает для ударов fpv-дроны.

Украинские воины продолжают активно наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая наступательный потенциал врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили более 1060 человек.

Также украинские воины обезвредили 25 танков, 38 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, одну РСЗО, 27 БПЛА оперативно-тактического уровня, 53 автомобиля и шесть единиц специальной техники.

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