Карта бойових дій 30 липня 2024: ЗСУ спинили понад 50 атак росіян на Покровському напрямку

Карта бойових дій 30 липня 2024 року попереджає про небезпечні напрямки для пересування, а також є свідченням дій російських військових, які почали війну в Україні.

Нагадуємо про щоденний донат, який рятує життя на передовій. Нам треба, щоб у військових було все необхідне, аби вони повернулися додому живими та здоровими.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Росія використовує мігрантів та новонатуралізованих громадян на війні проти України.

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від міста Харків, Вовчанськ, поблизу Авдіївки та на південний захід від міста Донецьк.

Експерти також публікують власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 липня 2024 року

За повідомленням Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 62 авіаудари із використанням 99 КАБів.

Крім цього, здійснив 4588 обстрілів, з них 110 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Приколодне, Вовчанські Хутори, Ізбицьке, Лозова, Малі Проходи, Петропавлівка, Куп’янськ, Стариця Харківської області; Сіверськ, Часів Яр, Олександро-Шультине, Олександропіль, Новобахмутівка, Воздвиженка, Іванівка, Гродівка, Торецьк, Покровськ, Скучне, Костянтинівка, Єлизаветівка, Водяне, Катеринівка, Вугледар, Новодонецьке Донецької області; Кам’янське і Мирне на Запоріжжі, а також Львове, Тягинка та Новотягинка на Херсонщині.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.

На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії агресора біля Новоосинового, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів неподалік Невського, Макіївки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки та Богданівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони за добу зупинили 52 атаки. Ворог атакував у районах десяти різних населених пунктів.

Найактивнішими російські сили були біля Новоолександрівки, Желанного та Прогресу. Діяли на напрямку за значної підтримки бомбардувальної та штурмової авіації.

На Курахівському напрямку наші захисники відбили 21 штурмову дію неподалік Костянтинівки, Парасковіївки та Побєди, де противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Окупанти втратили на напрямку за вчора велику кількість танків та іншої бронетехніки.

На Времівському напрямку ворог здійснив дев’ять штурмів наших позицій неподалік Водяного, Великої Новосілки та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Чотири атаки росіян захлинулися в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку три атаки росіян успіху не мали. Агресор зазнав втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, залучає для ударів fpv-дрони.

Українські воїни продовжують активно завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали понад 1060 осіб.

Також українські воїни знешкодили 25 танків, 38 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, одну РСЗВ, 27 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 53 автомобілі та шість одиниць спеціальної техніки.

Раніше ми розповідали тобі, чому все частіше лунають вибухи на території Росії та що це означає для нас та всього світу: читай за посиланням.

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