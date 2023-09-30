Карта боевых действий 30 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 30 сентября 2023 года, как обычно, показывает расположение вражеских войск и пунктов обороны. Однако в то же время она остается символом стабильности нашего сопротивления.

Каждый день украинские защитники не только борются за родную землю в боях, но и тщательно готовятся к следующим штурмам и оттачивают умения. Ведь если руки знают, что делать, то скорость работы растет, как и ее эффективность.

Так же следует и тренировать свои навыки поддержки ВСУ. А результаты такой практики можно увидеть в сводках Генштаба и аналитиков Института изучения войны.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

В то же время, российские войска в последние дни снизили темп локализованных наступательных действий на рубеже Купянск-Сватово-Кременная.

Однако оккупанты все же вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области и не достигли подтвержденных успехов.

А российская авиация усиливает свою активность в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, по всей видимости, менее активна в районах западной Запорожской области, где украинские войска ведут контрнаступательные операции.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 30 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 33 боевых столкновения. Всего враг нанес пять ракетных и 38 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Бучки Черниговской области, Волфино, Яструбиное, Кондратовка, Владимировка, Беловоды, Степок, Новодмитровка Сумской области, а также Казачья Лопань, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Тополи Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Комиссарово, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Сеньково Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Синьковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Копанок Харьковской области, Невского Луганской области, Спорного, Серебрянки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Григоровка, Выемка, Веселое, Приволье Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Григоровка, Часов Яр, Белая Гора, Зализное Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных ограждений.

На Авдеевском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области. Наши защитники отбили атаку врага в районе южнее Тоненького Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Степовое, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более десятка атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Также наши защитники успешно отразили атаки врага в районе Новомихайловки Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары возле Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов находились такие населенные пункты, как Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении нашими защитниками успешно отбита атака противника в районе западнее Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов в районах Угледара, Великой Новоселки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Роботиного и Вербового Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Новодаровки, Роботиного, Новоданиловки, Орехова Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Степногорск Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар возле Ольговки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов Херсонской области, среди которых Гавриловка, Республиканец, Николаевка, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс, 13 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.

В то же время Украина ожидает от международных партнеров передачи дальнобойных ракет ATACMS. Хотя о сроках и конкретном количестве пока речь не идет, но эти снаряды могут сильно сказаться на ходе войны. Читай, как ракеты ATACMS изменят ситуацию на передовой.

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