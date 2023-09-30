Карта бойових дій 30 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 30 вересня 2023, як зазвичай, показує розташування ворожих військ і пунктів оборони. Однак водночас вона лишається й символом стабільності нашого спротиву.

Щоденно українські захисники не лише борються за рідну землю у боях, але й ретельно готуються до наступних штурмів та відточують вміння. Адже якщо руки знають, що робити, то швидкість роботи зростає, як і її ефективність.

Так само варто й тренувати свої навички підтримки ЗСУ. А результати такої практики можна побачити у зведеннях Генштабу та аналітиків Інституту вивчення війни.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Водночас російські війська останніми днями знизили темп локалізованих наступальних дій на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Однак окупанти все ж таки вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області та не досягли підтверджених успіхів.

А російська авіація посилює свою активність у Харківській, Луганській та Херсонській областях і, вочевидь, менш активна в районах західної Запорізької області, де українські війська ведуть контрнаступальні операції.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Бучки Чернігівської області, Волфине, Яструбине, Кіндратівка, Володимирівка, Біловоди, Степок, Новодмитрівка Сумської області, а також Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Комісарове, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Сенькове Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Копанок Харківської області, Невського Луганської області, Спірного, Серебрянки Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Григорівка, Виїмка, Веселе, Привілля Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару поблизу Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Біла Гора, Залізне Донецької області. Фіксується нарощення щільності мінно-вибухових загороджень.

На Авдіївському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області. Наші захисники відбили атаку ворога в районі південніше Тоненького Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десять населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад десять атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Також наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі Новомихайлівки Донецької області.

Противник завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів перебували такі населені пункти, як Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку нашими оборонцями успішно відбито атаку противника в районі західніше Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Великої Новосілки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новодарівки, Роботиного, Новоданилівки, Оріхова Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Степногірськ Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Ольгівки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Херсонської області, серед яких Гаврилівка, Республіканець, Миколаївка, Антонівка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс, 13 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.

Водночас Україна чекає від міжнародних партнерів на передачу далекобійних ракет ATACMS. Хоч про терміни та конкретну кількість поки не йдеться, але ці снаряди можуть сильно позначитись на ході війни. Читай, як ракети ATACMS змінять ситуацію на передовій.

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