Карта боевых действий 7 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 7 ноября 2023 — не просто линии разграничения, названия населенных пунктов и цветные отметки. Это настоящее окно, скрывающее за собой всю сущность жестокой и кровавой борьбы за нашу независимость.

За ним не только скрываются перемещения войск и постоянные продвижения, но и удержание своих позиций и выживание как огромное достижение даже не за день, а всего за час.

Время там проходит совсем иначе и чувствуется не так, как в гражданской жизни. Однако эти две наши реальности обязательно должны иметь между собой связь, по крайней мере, в виде донатов, чтобы в единстве продолжать движение к победе и полной свободе.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и добились подтвержденных успехов.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 7 ноября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки произошло 57 боевых столкновений. Всего враг нанес десять авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненные среди гражданского населения.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Карповичи Черниговской области, Середина Буда, Старая Гута, Фотовыж, Волфино Сумской области, Окип, Бударки, Гатище, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отразили 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Богдановки и Хромового Донецкой области, где наши защитники отразили три атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Васильевка, Клещиевка, Андреевка, Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоне Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили девять атак. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отбито 18 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов Донецкой области, в частности Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелы подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили шесть атак врага у Червоного, Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Также вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Зеленовка Херсонской области и Херсону.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В то же время, Минобороны Украины анонсирует переход к военному рекрутингу. Читай, как изменится служба и призыв.

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