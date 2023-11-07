Карта бойових дій 7 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 7 листопада 2023 — не просто лінії розмежування, назви населених пунктів та кольорові позначки. Це справжнє вікно, яке ховає за собою всю сутність жорстокої та кривавої боротьби за нашу незалежність.

За ним не лише ховаються переміщення військ та постійні просування, але й втримання своїх позицій та виживання як величезне досягнення навіть не за день, а всього лише за годину.

Час там минає зовсім інакше та й відчувається не так, як у цивільному житті. Однак ці дві наші реальності обов’язково повинні мати між собою зв’язок принаймні у вигляді донатів, аби у єдності продовжувати рух до перемоги та цілковитої свободи.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та досягли підтверджених успіхів.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просувалися вперед.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 листопада 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав десять авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі Чернігівської області, Середина Буда, Стара Гута, Фотовиж, Волфине Сумської області, Окіп, Бударки, Гатище, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Богданівки та Хромового Донецької області, де наші захисники відбили три атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Кліщіївка, Андріївка, Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області. Тут Сили оборони відбили дев’ять атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились близько десяти населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили шість атак ворога біля Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Також ворожих артилерійських обстрілів зазнала Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один — по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійські засоби, пункт управління та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Водночас Міноборони України анонсує перехід до військового рекрутингу. Читай, як зміниться служба та призов.

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