Карта боевых действий 8 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 8 ноября 2023 года продолжает приближать нас к дню, когда ежедневная потребность ее проверять исчезнет. Однако в реальности изменения на ней создают украинские защитники.

Ежедневно они ведут бои за каждый малейший клочок родной земли, а каждую ночь военные медики продолжают борьбу за их жизнь уже в стабилизационных пунктах на операционных столах.

Каждое утро наступает только благодаря их упорной работе и борьбе. Однако помочь им может каждый, по крайней мере, своей поддержкой и донатами.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, на востоке Запорожской области, на западе Запорожской области и продвинулись в некоторых областях.

В то же время, российские оккупационные чиновники расширяют пункты вербовки и регистрации военных на временно оккупированных территориях, вероятно, для поддержания усилий по принудительной мобилизации.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 ноября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. Всего враг нанес три ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненные среди гражданского населения.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Блешня, Карповичи, Гремяч Черниговской области, Семейкино, Искрисковщина, Басовка, Грабовское, Поповка, Великая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Ивановки, Берестового Харьковской области, где наши воины отразили пять атак. Противник нанес авиационные удары неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Пролетарского Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Серебрянского лесничества, Резниковки, Спорного, Раздоловки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Клещиевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отразили 13 атак противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области. Противник нанес более десяти авиационных ударов в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Очеретино, Бердичи, Ласточкино, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области, где Силы обороны отразили 13 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказалось около десяти населенных пунктов Донецкой области, в частности, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар вблизи Ровнополья Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Также вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Берислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили шесть артиллерийских средств, два пункта управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, две радиолокационные станции и станцию радиоэлектронную борьбу противника.

На Авдеевском направлении не прекращаются бои, так что работы у боевых медиков хватает всегда. Несмотря на плохую видимость, специалистам удается выполнить даже не свою работу. Читай, как боевые медики поймали заблудившегося оккупанта.

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