Карта бойових дій 8 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 8 листопада 2023 продовжує наближати нас до дня, коли щоденна потреба її перевіряти зникне. Однак у реальності зміни на ній творять українські захисники.

Щоденно вони ведуть бої за кожен найменший клаптик рідної землі, а щоночі військові медики продовжують боротьбу за їхні життя вже у стабілізаційних пунктах на операційних столах.

Кожен ранок настає лише завдяки їхній наполегливій роботі та боротьбі. Однак допомогти їм може кожен принаймні своєю підтримкою та донатами.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська вели контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області, на сході Запорізької області, на заході Запорізької області та просунулися в деяких областях.

Водночас російські окупаційні чиновники розширюють пункти вербування та реєстрації військових на тимчасово окупованих територіях, ймовірно, для підтримки зусиль з примусової мобілізації.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 листопада 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Сеньківка, Блешня, Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Сімейкине, Іскрисківщина, Басівка, Грабовське, Попівка, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки, Берестового Харківської області, де наші воїни відбили п’ять атак. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Петропавлівки, Піщаного, Пролетарського Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Різниківки, Спірного, Роздолівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько десяти населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області. Противник завдав понад десять авіаційних ударів в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Очеретине, Бердичі, Ласточкине, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де Сили оборони відбили 13 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько десяти населених пунктів Донецької області, зокрема, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару поблизу Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тягинка Херсонської області. Також ворожих артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили шість артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційні станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

На Авдіївському напрямку не припиняються бої, тож роботи у бойових медиків вистачає завжди. Попри погану видимість, фахівцям вдається виконати не лише свою роботу. Читай, як бойові медики упіймали окупанта, що заблукав.

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