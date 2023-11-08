Україна

Карта бойових дій 8 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Даніела Долотова, журналістка сайту 08 Листопада 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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