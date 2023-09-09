Карта боевых действий 9 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 9 сентября 2023 года и изменения на ней остаются очередным свидетельством о мужестве и непоколебимости в своих принципах и борьбе украинских защитников.

Не все имена и лица героев известны. Однако о каждом и каждой из них помнят по меньшей мере родные, близкие, друзья и собратья.

Но несмотря на все украинские защитники свободы нуждаются в поддержке всего мира, особенно своего тыла, чтобы получить желаемую вечную независимость.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжили наступательные действия под Бахмутом и в западной части Запорожской области.

Российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, на Бахмутском направлении, на линии Авдеевка-Донецк и в районе границы Донецко-Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес десять ракетных, 60 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Бологовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, это, в частности, Гасичевка, Блешня Черниговской области, Винторовка, Середина-Буда, Старые Вырки, Веселовка, Грабовское Сумской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кучеровка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары недалеко от Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Спорное, Раздолевка, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар возле Белой Горы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк, Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку от Урожайного, Старомайорского и Новодаровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Омельника, Малой Токмачки, Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Левадное, Малая Токмачка, Пятихатки, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары возле Казацкого, Одрадокаменки, Бургунки, Томиной Балки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Велетенское, Томина Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, имеют успех в районе южнее Роботиного, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен один состав боеприпасов, девять артиллерийских средств, шесть пунктов управления, одна станция радиоэлектронной борьбы противника.

Сейчас оккупанты вгрызаются в нашу землю, не хотят уходить из свободной страны. Огромных усилий стоит нашим военным выбивать россиян из Украины. Читай, что происходит в Клещиевке и до чего додумываются оккупанты.

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