Карта бойових дій 9 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 9 вересня 2023 та зміни на ній залишаються черговим свідченням про мужність та непохитність у своїх принципах та боротьбі українських захисників.

Не всі імена та обличчя героїв відомі. Однак про кожного та кожну з них пам’ятають щонайменше рідні, близькі, друзі та побратими.

Та попри все українські оборонці свободи та миру потребують підтримки всього світу, а особливо свого тилу, аби здобути омріяну вічну незалежність.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжили наступальні дії під Бахмутом і в західній частині Запорізької області.

Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, на Бахмутському напрямку, на лінії Авдіївка-Донецьк і в районі кордону Донецько-Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 24 бойових зіткнення. Ворог завдав десять ракетних, 60 авіаційних ударів, здійснив 37 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Бологівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Гасичівка, Блешня Чернігівської області, Винторівка, Середина-Буда, Старі Вирки, Веселівка, Грабовське Сумської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Веселе, Спірне, Роздолівка, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційного удару поблизу Білої Гори Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед яких Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів неподалік Урожайного, Старомайорського та Новодарівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десять населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Омельника, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Левадне, Мала Токмачка, П’ятихатки, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Козацького, Одрадокам’янки, Бургунки, Томиної Балки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один — по позиціям зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено один склад боєприпасів, дев’ять артилерійських засобів, шість пунктів управління, одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Нині окупанти вгризаються в нашу землю, не хочуть йти з вільної країни. Величезних зусиль вартує нашим військовим вибивати росіян з України. Читай, що відбувається у Кліщіївці та до чого додумуються окупанти.

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