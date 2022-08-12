Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 12 августа

Украина готова защищаться до последнего русского солдата на своей земле. Свои серьезные намерения наши военные каждый день подтверждают делами. Это можно наблюдать на карте боевых действий.
А вот мирному населению лучше прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
За прошедшие сутки российская армия атаковала четыре района Днепропетровской области. Читай, что известно про обстрел Никополя 11 августа.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое важное!