Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 12 августа

Украина готова защищаться до последнего русского солдата на своей земле. Свои серьезные намерения наши военные каждый день подтверждают делами. Это можно наблюдать на карте боевых действий.

А вот мирному населению лучше прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 августа 2022 года

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. В Сумской области враг обстрелял населенные пункты Ворожба, Мезеновка, Павловка и Белополье, а в Черниговской области ударил неподалеку от села Логи.

и направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. В Сумской области враг обстрелял населенные пункты Ворожба, Мезеновка, Павловка и Белополье, а в Черниговской области ударил неподалеку от села Логи. На Харьковском направлении враг продолжает террор мирного населения, привлекая танки, ствольную и реактивную артиллерию. Пострадали населенные пункты Уды, Родное, Прудянка, Слатино, Новое, Русская Лозовая, Петровка, Украинка, Победа, Барановка, Чепиль и другие.

направлении враг продолжает террор мирного населения, привлекая танки, ствольную и реактивную артиллерию. Пострадали населенные пункты Уды, Родное, Прудянка, Слатино, Новое, Русская Лозовая, Петровка, Украинка, Победа, Барановка, Чепиль и другие. На Славянском направлении были обстрелы возле Карнауховки, Мазановки, Большой Камышевахи, Довгенького, Новой Дмитровки, Грушувахи, Норцовки и Залимана.

направлении были обстрелы возле Карнауховки, Мазановки, Большой Камышевахи, Довгенького, Новой Дмитровки, Грушувахи, Норцовки и Залимана. На Новопавловском и Запорожском направлениях от российских обстрелов пострадали Новомихайловка, Токмачка, Шевченко, Новояковловка, Гуляйпольское, Большая Новоселка, Угледар и другие мирные города и села. При попытке штурмовать Павловку оккупанты отошли со значительными потерями.

На Краматорском направлении обстреляны районы Пришиба и Северского. ВСУ откинули врага от Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

направлении обстреляны районы Пришиба и Северского. ВСУ откинули врага от Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. На Бахмутском направлении противник привлекает танки, ствольную и реактивную артиллерию, а также авиацию для обстрелов населенных пунктов. Россияне пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцева, Вершины и Дачи. Но благодаря ВСУ отступили с потерями.

направлении противник привлекает танки, ствольную и реактивную артиллерию, а также авиацию для обстрелов населенных пунктов. Россияне пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцева, Вершины и Дачи. Но благодаря ВСУ отступили с потерями. На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы врага были нацелены в районы населенных пунктов Нетайлово, Авдеевка, Опытное и Красногоровка. Штурмовые действия россиян в направлениях Марьинки и Песков увенчались поражением.

направлении артиллерийские обстрелы врага были нацелены в районы населенных пунктов Нетайлово, Авдеевка, Опытное и Красногоровка. Штурмовые действия россиян в направлениях Марьинки и Песков увенчались поражением. На Южнобужском направлении враг сосредотачивается на недопущении продвижения украинских подразделений вглубь временно занятой им территории. Для этого обстреливает из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов региона.

За прошедшие сутки российская армия атаковала четыре района Днепропетровской области. Читай, что известно про обстрел Никополя 11 августа.

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