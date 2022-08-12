Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 12 серпня

Україна готова захищатись до останнього російського солдата на своїй землі. Свої серйозні наміри наші військові щодня підтверджують справами. Це може спостерігати на карті бойових дій.
А от мирному населенню краще дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Минулої доби російська армія атакувала чотири райони Дніпропетровської області. Читай, що відомо про обстріл Нікополя 11 серпня.
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