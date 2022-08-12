Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 12 серпня

Україна готова захищатись до останнього російського солдата на своїй землі. Свої серйозні наміри наші військові щодня підтверджують справами. Це може спостерігати на карті бойових дій.

А от мирному населенню краще дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 серпня 2022 року

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Сумщині ворог обстріляв населені пункти Ворожба, Мезенівка, Павлівка та Білопілля, а на Чернігівщині вдарив неподалік села Логи.

та напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Сумщині ворог обстріляв населені пункти Ворожба, Мезенівка, Павлівка та Білопілля, а на Чернігівщині вдарив неподалік села Логи. На Харківському напрямку ворог продовжує терор мирного населення, залучаючи танки, ствольну та реактивну артилерію. Постраждали населені пункти Уди, Рідне, Прудянка, Слатине, Нове, Руська Лозова, Петрівка, Українка, Перемога, Баранівка, Чепіль та інші.

напрямку ворог продовжує терор мирного населення, залучаючи танки, ствольну та реактивну артилерію. Постраждали населені пункти Уди, Рідне, Прудянка, Слатине, Нове, Руська Лозова, Петрівка, Українка, Перемога, Баранівка, Чепіль та інші. На Слов’янському напрямку були обстріли біля Карнаухівки, Мазанівки, Великої Комишувахи, Довгенького, Нової Дмитрівки, Грушувахи, Норцівки й Залиману.

напрямку були обстріли біля Карнаухівки, Мазанівки, Великої Комишувахи, Довгенького, Нової Дмитрівки, Грушувахи, Норцівки й Залиману. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від російських обстрілів постраждали Новомихайлівка, Токмачка, Шевченко, Новояковлівка, Гуляйпільське, Велика Новосілка, Вугледар та інші мирні міста та села. При спробі штурмувати Павлівку окупанти відійшли зі значними втратами.

На Краматорському напрямку обстріляно райони Пришиба та Сіверська. ЗСУ відкинули ворога від Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

напрямку обстріляно райони Пришиба та Сіверська. ЗСУ відкинули ворога від Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На Бахмутському напрямку противник залучає танки, ствольну та реактивну артилерію, а також авіацію для обстрілів населених пунктів. Росіяни намагались прорвати оборону наших військ у напрямках Яковлівки, Бахмутського, Зайцевого, Вершини та Дачі. Та завдяки ЗСУ відступили з втратами.

напрямку противник залучає танки, ствольну та реактивну артилерію, а також авіацію для обстрілів населених пунктів. Росіяни намагались прорвати оборону наших військ у напрямках Яковлівки, Бахмутського, Зайцевого, Вершини та Дачі. Та завдяки ЗСУ відступили з втратами. На Авдіївському напрямку артилерійські обстріли ворога були націлені в райони населених пунктів Нетайлове, Авдіївка, Опитне та Красногорівка. Штурмові дії росіян у напрямках Мар’їнки та Пісків увінчались поразкою.

напрямку артилерійські обстріли ворога були націлені в райони населених пунктів Нетайлове, Авдіївка, Опитне та Красногорівка. Штурмові дії росіян у напрямках Мар’їнки та Пісків увінчались поразкою. На Південнобузькому напрямку ворог зосереджується на недопущенні просування українських підрозділів вглиб тимчасово зайнятої ним території. Для цього обстрілює з танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів регіону.

Минулої доби російська армія атакувала чотири райони Дніпропетровської області. Читай, що відомо про обстріл Нікополя 11 серпня.

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