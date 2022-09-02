Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 2 сентября

191 день украинцы показывают всему миру, на какие героические подвиги способны ради родной земли. Каждый плодотворно работает на своем месте и важно не мешать друг другу в этом.

Поэтому гражданским людям лучше всего прислушиваться к украинскому Генштабу, который ежедневно предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 сентября 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 сентября 2022 года

На Северском направлении россияне совершили обстрелы из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Каменская Слобода, Железный мост, Сеньковка Черниговской области и Стариково Сумской области.

направлении россияне совершили обстрелы из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Каменская Слобода, Железный мост, Сеньковка Черниговской области и Стариково Сумской области. На Харьковском направлении россияне обстреляли Уды, Сосновку, Большие Проходы, Питомник, Русскую Лозовую, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Старый Салтов и Пришиб.

направлении россияне обстреляли Уды, Сосновку, Большие Проходы, Питомник, Русскую Лозовую, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Старый Салтов и Пришиб. На Славянском направлении подразделения россиян обстреляли районы населенных пунктов Грушуваха, Большая Камышеваха, Вернополье, Долина, Краснополье, Дубровно и Новая Дмитровка. Попытка захватчиков наступать в направлении Долины успеха не имела.

направлении подразделения россиян обстреляли районы населенных пунктов Грушуваха, Большая Камышеваха, Вернополье, Долина, Краснополье, Дубровно и Новая Дмитровка. Попытка захватчиков наступать в направлении Долины успеха не имела. На Краматорском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии Райгородок, Пискуновку, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевку, Спорное и Раздоловку.

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На Бахмутском направлении враг ударил по районам населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Выемка, Белогоровка, Бахмут и других. Пытался продвинуться в направлении Веселой Долины, Соледара, Бахмутского и Зайцева, но без успеха отошел.

направлении враг ударил по районам населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Выемка, Белогоровка, Бахмут и других. Пытался продвинуться в направлении Веселой Долины, Соледара, Бахмутского и Зайцева, но без успеха отошел. На Авдеевском направлении россияне используют танки, минометы и ствольную артиллерию по мирным населенным пунктам. Рашисты пытались штурмовать Первомайское, Невельское и Опытное. Однако ВСУ отразили наступление.

направлении россияне используют танки, минометы и ствольную артиллерию по мирным населенным пунктам. Рашисты пытались штурмовать Первомайское, Невельское и Опытное. Однако ВСУ отразили наступление. На Новопавловском направлении противник совершал обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Пречистовка. Вражеское наступление в направлении Водяного закончилось отходом россиян.

направлении противник совершал обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Пречистовка. Вражеское наступление в направлении Водяного закончилось отходом россиян. На Запорожском направлении враг обстрелял Новополь, Ольговское, Гуляйполе и Луговское.

направлении враг обстрелял Новополь, Ольговское, Гуляйполе и Луговское. На Южнобужском направлении россияне пытались поразить важные объекты в населенных пунктах Потемкино, Андреевка, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Новопетровка и других.

Вчера, 1 сентября, несмотря на безумные обстрелы оккупантов миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС. Началась ревизия станции, которая продлится около суток. Рафаэль Гросси рассказал о первых выводах обследования ядерного объекта.

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