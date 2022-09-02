Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 2 сентября

191 день украинцы показывают всему миру, на какие героические подвиги способны ради родной земли. Каждый плодотворно работает на своем месте и важно не мешать друг другу в этом.
Поэтому гражданским людям лучше всего прислушиваться к украинскому Генштабу, который ежедневно предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Вчера, 1 сентября, несмотря на безумные обстрелы оккупантов миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС. Началась ревизия станции, которая продлится около суток. Рафаэль Гросси рассказал о первых выводах обследования ядерного объекта.
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