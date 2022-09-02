Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 2 вересня

191 день українці показують усьому світу, на які героїчні подвиги здатні заради рідної землі. Кожен плідно працює на своєму місці й важливо не заважати одне одному в цьому.
Тому цивільним людям найкраще дослухатись українського Генштабу, який щодня попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Учора, 1 вересня, попри шалені обстріли окупантів місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС. Розпочалась ревізія станції, яка триватиме близько доби. Рафаель Гроссі розповів про перші висновки обстеження ядерного об’єкта.
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