Україна

Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 2 вересня

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Вересня 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 2 вересня

Більше відео
0:01:06
Перехоплені розмови окупантів: зізнається у мародерстві
Окупант зізнається у грабежі українських домівок: перехоплені розмови російських військових
0:02:37
Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС - перша офіційна заява
Ми зібрали багато важливої інформації — місія МАГАТЕ нарешті дісталась ЗАЕС: перші висновки
0:02:33
зима 2022-2023
Буржуйки в окопах: як українські військові готуються до зими 2022-2023
ГУР звернулося до мешканців Криму за допомогою
Оксамитовий сезон наближається! Українські розвідники звернулися до мешканців Криму
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 2 вересня

Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 2 вересня
0:01:06
Перехоплені розмови окупантів: зізнається у мародерстві
Окупант зізнається у грабежі українських домівок: перехоплені розмови російських військових
0:03:46
Історія Наталії Чіповської про евакуацію та фільтрацію
Пережила вибухи, окупацію та фільтрацію! Історія українки, яка цілий місяць їхала з Бердянська до Запоріжжя
0:02:37
Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС - перша офіційна заява
Ми зібрали багато важливої інформації — місія МАГАТЕ нарешті дісталась ЗАЕС: перші висновки
0:38:35
Олексій Данілов
Багато невідомого та секретного скоро стане явним: секретар РНБО Данілов про депутатів та звільненням азовців
0:02:33
зима 2022-2023
Буржуйки в окопах: як українські військові готуються до зими 2022-2023
ГУР звернулося до мешканців Криму за допомогою
Оксамитовий сезон наближається! Українські розвідники звернулися до мешканців Криму
0:02:58
Переселенці-фермери
Переселенці-фермери. Як батько і син з Донбасу почали нове життя на Одещині
0:00:00
Володимир Зеленський – привітання з першим вересня
Знання стало нашою зброєю — подружжя Зеленських привітало дітей з початком навчального року
0:00:35
Обстріли Енергодару - в місті чутно вибухи
Вибухи в Енергодарі спозаранку! Росіяни обстрілюють місто з мінометів та авіації — є загиблі
Більше відео
Перехоплені розмови окупантів: зізнається у мародерстві
Читати далі
Окупант зізнається у грабежі українських домівок: перехоплені розмови російських військових

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь