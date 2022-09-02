Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 2 вересня

191 день українці показують усьому світу, на які героїчні подвиги здатні заради рідної землі. Кожен плідно працює на своєму місці й важливо не заважати одне одному в цьому.

Тому цивільним людям найкраще дослухатись українського Генштабу, який щодня попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 вересня 2022 року

На Сіверському напрямку росіяни здійснили обстріли з мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Кам’янська Слобода, Залізний міст, Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області.

напрямку росіяни здійснили обстріли з мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Кам’янська Слобода, Залізний міст, Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області. На Харківському напрямку росіяни обстріляли Уди, Соснівку, Великі Проходи, Питомник, Руську Лозову, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Пришиб.

напрямку росіяни обстріляли Уди, Соснівку, Великі Проходи, Питомник, Руську Лозову, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Пришиб. На Слов’янському напрямку підрозділи росіян обстріляли райони населених пунктів Грушуваха, Велика Комишуваха, Вернопілля, Долина, Краснопілля, Дібрівне та Нова Дмитрівка. Спроба загарбників наступати в напрямку Долини успіху не мала.

напрямку підрозділи росіян обстріляли райони населених пунктів Грушуваха, Велика Комишуваха, Вернопілля, Долина, Краснопілля, Дібрівне та Нова Дмитрівка. Спроба загарбників наступати в напрямку Долини успіху не мала. На Краматорському напрямку противник обстріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії Райгородок, Піскунівку, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївку, Спірне та Роздолівку.

Читати на тему Оксамитовий сезон наближається! Українські розвідники звернулися до мешканців Криму У Головному управлінні розвідки звернулися до мешканців окупованого Криму по допомогу.

На Бахмутському напрямку ворог вгатив по районах населених пунктів Веселе, Яковлівка, Виїмка, Білогорівка, Бахмут та інших. Намагався просунутись у напрямках Веселої Долини, Соледару, Бахмутського та Зайцевого, але без успіху відійшов.

напрямку ворог вгатив по районах населених пунктів Веселе, Яковлівка, Виїмка, Білогорівка, Бахмут та інших. Намагався просунутись у напрямках Веселої Долини, Соледару, Бахмутського та Зайцевого, але без успіху відійшов. На Авдіївському напрямку росіяни застосовують танки, міномети та ствольну артилерію по мирних населених пунктах. Рашисти намагались штурмувати Первомайське, Невельське та Опитне. Проте ЗСУ відбили наступ.

напрямку росіяни застосовують танки, міномети та ствольну артилерію по мирних населених пунктах. Рашисти намагались штурмувати Первомайське, Невельське та Опитне. Проте ЗСУ відбили наступ. На Новопавлівському напрямку противник здійснював обстріли районів населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Пречистівка. Ворожий наступ у напрямку Водяного закінчився відходом росіян.

напрямку противник здійснював обстріли районів населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Пречистівка. Ворожий наступ у напрямку Водяного закінчився відходом росіян. На Запорізькому напрямку ворог обстріляв Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе та Лугівське.

напрямку ворог обстріляв Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе та Лугівське. На Південнобузькому напрямку росіяни намагались уразити важливі обʼєкти в населених пунктах Потьомкине, Андріївка, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Новопетрівка та інших.

Учора, 1 вересня, попри шалені обстріли окупантів місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС. Розпочалась ревізія станції, яка триватиме близько доби. Рафаель Гроссі розповів про перші висновки обстеження ядерного об’єкта.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!