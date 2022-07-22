Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 22 июля

Недавно уже прошло четвертое заседание контактной группы в формате Рамштайн. Результаты встречи многообещающие: партнеры согласовали долгосрочную военную помощь Украине.
Так что украинцам нужно дать возможность армейцам выполнять свою работу. А самим прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Наши военные на передовой достойно обороняют страну и отражают наступления россиян. Журналисты провели день с украинскими защитниками Донецкой области. Смотри, как живут армейцы.
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