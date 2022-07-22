Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 22 июля

Недавно уже прошло четвертое заседание контактной группы в формате Рамштайн. Результаты встречи многообещающие: партнеры согласовали долгосрочную военную помощь Украине.

Так что украинцам нужно дать возможность армейцам выполнять свою работу. А самим прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 июля 2022 года

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. В июле в Беларуси граждан агитируют к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями.

и направлениях без существенных изменений. В июле в Беларуси граждан агитируют к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями. На Северском направлении россияне обстреливают позиции украинских войск в Сумской области и ведут воздушную разведку БПЛА.

направлении россияне обстреливают позиции украинских войск в Сумской области и ведут воздушную разведку БПЛА. На Харьковском направлении враг обстреливает из артиллерии и авиации населенные пункты Харьков, Русская Лозовая, Рубежное и другие. Россияне пытались штурмом продвинуться в направлении Великие Проходы — Питомник, но безуспешно.

направлении враг обстреливает из артиллерии и авиации населенные пункты Харьков, Русская Лозовая, Рубежное и другие. Россияне пытались штурмом продвинуться в направлении Великие Проходы — Питомник, но безуспешно. На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Богородичное, Гусаровка, Большая Камышеваха, Норцовка, Вернополье.

На Краматорском направлении враг продолжает обстреливать населенные пункты. ВСУ успешно отразили наступление оккупантов в направлении Лисичанский НПЗ — Ивано-Дарьевка. Захватчики с потерями отошли.

направлении враг продолжает обстреливать населенные пункты. ВСУ успешно отразили наступление оккупантов в направлении Лисичанский НПЗ — Ивано-Дарьевка. Захватчики с потерями отошли. На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары и артиллерийские обстрелы по Бахмуту, Соледару, Константиновке и другим населенным пунктам. Штурм россиян на направлениях Клиново — Вершина, Мироновка — Углегорская ТЭС снова провалился.

направлении противник нанес авиационные удары и артиллерийские обстрелы по Бахмуту, Соледару, Константиновке и другим населенным пунктам. Штурм россиян на направлениях Клиново — Вершина, Мироновка — Углегорская ТЭС снова провалился. На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливает мирные города и села для сковывания действий наших войск. В этот раз пострадали Красногоровка, Каменка, Сладкое, Пески, Золотая Нива, Никольское, Железнодорожное, Степногорск и другие.

и направлениях враг обстреливает мирные города и села для сковывания действий наших войск. В этот раз пострадали Красногоровка, Каменка, Сладкое, Пески, Золотая Нива, Никольское, Железнодорожное, Степногорск и другие. На Южнобужском направлении регулярно фиксируются артиллерийские обстрелы россиян. Оккупанты безрезультатно пытались контратаковать в направлении Сухой Ставок — Андреевка.

Наши военные на передовой достойно обороняют страну и отражают наступления россиян. Журналисты провели день с украинскими защитниками Донецкой области. Смотри, как живут армейцы.

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