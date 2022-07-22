Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 22 липня

Нещодавно пройшло вже четверте засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Результати зустрічі багатообіцяльні: партнери погодили довгострокову військову допомогу Україні.
Тож українцям потрібно дати можливість армійцям виконувати свою роботу. А самим дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Наші військові на передовій гідно тримають оборону та відбивають наступи росіян. Журналісти провели день з українськими захисниками на Донеччині. Дивись, як живуть армійці.
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