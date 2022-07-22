Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 22 липня

Нещодавно пройшло вже четверте засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Результати зустрічі багатообіцяльні: партнери погодили довгострокову військову допомогу Україні.

Тож українцям потрібно дати можливість армійцям виконувати свою роботу. А самим дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 липня 2022 року

На Волинському та Поліському напрямках без значних змін. Протягом липня у Білорусі громадян агітують до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями.

та напрямках без значних змін. Протягом липня у Білорусі громадян агітують до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. На Сіверському напрямку росіяни обстрілюють позиції українських військ у Сумській області та ведуть повітряну розвідку БпЛА.

напрямку росіяни обстрілюють позиції українських військ у Сумській області та ведуть повітряну розвідку БпЛА. На Харківському напрямку ворог обстрілює з артилерії та авіації населені пункти Харків, Руська Лозова, Рубіжне та інші. Росіяни намагались штурмом просунутись у напрямку Великі Проходи — Питомник, проте без успіху.

напрямку ворог обстрілює з артилерії та авіації населені пункти Харків, Руська Лозова, Рубіжне та інші. Росіяни намагались штурмом просунутись у напрямку Великі Проходи — Питомник, проте без успіху. На Слов’янському напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Долина, Богородичне, Гусарівка, Велика Комишуваха, Норцівка, Вірнопілля.

На Краматорському напрямку ворог продовжує обстрілювати населені пункти. ЗСУ успішно відбили наступ окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ — Івано-Дар’ївка. Загарбники з втратами відійшли.

напрямку ворог продовжує обстрілювати населені пункти. ЗСУ успішно відбили наступ окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ — Івано-Дар’ївка. Загарбники з втратами відійшли. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів та артилерійських обстрілів по Бахмуту, Соледару, Костянтинівці та іншим населеним пунктам. Штурм росіян на напрямках Клинове — Вершина, Миронівка — Вуглегірська ТЕС знову провалився.

напрямку противник завдав авіаційних ударів та артилерійських обстрілів по Бахмуту, Соледару, Костянтинівці та іншим населеним пунктам. Штурм росіян на напрямках Клинове — Вершина, Миронівка — Вуглегірська ТЕС знову провалився. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілює мирні міста та села з метою сковування дій наших військ. Цього разу постраждали Красногорівка, Кам’янка, Солодке, Піски, Золота Нива, Микільське, Залізничне, Степногірськ та інші.

та напрямках ворог обстрілює мирні міста та села з метою сковування дій наших військ. Цього разу постраждали Красногорівка, Кам’янка, Солодке, Піски, Золота Нива, Микільське, Залізничне, Степногірськ та інші. На Південнобузькому напрямку регулярно фіксуються артилерійські обстріли росіян. Окупанти безрезультатно намагались контратакувати в напрямку Сухий Ставок — Андріївка.

Наші військові на передовій гідно тримають оборону та відбивають наступи росіян. Журналісти провели день з українськими захисниками на Донеччині. Дивись, як живуть армійці.

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