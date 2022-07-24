Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 24 июля

С россиянами договариваться на человеческом языке бесполезно. Ведь каждый раз вместо соблюдения договора оккупанты устраивают низкосортные провокации, которые, к сожалению, стоят украинцам жизней.

Ярким примером тому является циничный обстрел Одесского порта. Поэтому важно прислушаться к Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 июля 2022 года

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений. Россияне обстреляли село Стариковое в Сумской области.

и направлениях ситуация без существенных изменений. Россияне обстреляли село Стариковое в Сумской области. На Слобожанском направлении враг продолжает удерживать украинские подразделения от продвижения вглубь временно занятой территории.

направлении враг продолжает удерживать украинские подразделения от продвижения вглубь временно занятой территории. На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Харьков, Русские Тишки, Русскую Лозовую, Уды, Малиновку и другие населенные пункты.

направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Харьков, Русские Тишки, Русскую Лозовую, Уды, Малиновку и другие населенные пункты. На Славянском направлении россияне атаковали из артиллерии районы Дибровного, Большой Камышевахи, Новой Дмитровки и т.д. ВСУ обезвредили вражескую разведывательную группу возле Богородичного.

На Краматорском направлении враг продолжает обстреливать населенные пункты. Украинские защитники отразили штурм россиян в районе Верхнекаменского. Рашисты с потерями отошли.

направлении враг продолжает обстреливать населенные пункты. Украинские защитники отразили штурм россиян в районе Верхнекаменского. Рашисты с потерями отошли. На Бахмутском направлении россияне обстреливают наши войска из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Украинские защитники в очередной раз отразили наступление оккупантов на Углегорскую ТЭС и уничтожили разведывательные группы в районе Соледара и Покровского.

направлении россияне обстреливают наши войска из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Украинские защитники в очередной раз отразили наступление оккупантов на Углегорскую ТЭС и уничтожили разведывательные группы в районе Соледара и Покровского. На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в Новобахмутовке, Песках, Водяном и других населенных пунктах.

и направлениях враг систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в Новобахмутовке, Песках, Водяном и других населенных пунктах. На Южнобужском направлении основные усилия россияне сосредотачивают на остановке продвижения наших войск. Для этого они обстреливают всю линию соприкосновения со ствольной, реактивной артиллерией и танками.

Ранее начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала про контрнаступление ВСУ в Херсонской области и почему важно сохранять режим тишины вокруг этой операции.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!