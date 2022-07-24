Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 24 июля

С россиянами договариваться на человеческом языке бесполезно. Ведь каждый раз вместо соблюдения договора оккупанты устраивают низкосортные провокации, которые, к сожалению, стоят украинцам жизней.
Ярким примером тому является циничный обстрел Одесского порта. Поэтому важно прислушаться к Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Ранее начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала про контрнаступление ВСУ в Херсонской области и почему важно сохранять режим тишины вокруг этой операции.
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