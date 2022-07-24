Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 липня

З росіянами домовлятись людською мовою марно. Адже щоразу замість дотримання угоди окупанти влаштовують низькосортні провокації, які, на жаль, коштують українцям життів.
Яскравим прикладом тому є цинічний обстріл Одеського порту. Тож важливо дослухатись до Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Раніше начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та чому важливо зберігати режим тиші довкола цієї операції.
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