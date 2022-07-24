Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 липня

З росіянами домовлятись людською мовою марно. Адже щоразу замість дотримання угоди окупанти влаштовують низькосортні провокації, які, на жаль, коштують українцям життів.

Яскравим прикладом тому є цинічний обстріл Одеського порту. Тож важливо дослухатись до Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 липня 2022 року

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін. Росіяни обстріляли село Старикове в Сумській області.

та напрямках ситуація без суттєвих змін. Росіяни обстріляли село Старикове в Сумській області. На Слобожанському напрямку ворог продовжує стримувати українські підрозділи від просування вглиб тимчасово зайнятої території.

напрямку ворог продовжує стримувати українські підрозділи від просування вглиб тимчасово зайнятої території. На Харківському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Харків, Руські Тишки, Руську Лозову, Уди, Малинівку та інші населені пункти.

напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Харків, Руські Тишки, Руську Лозову, Уди, Малинівку та інші населені пункти. На Слов’янському напрямку росіяни атакували з артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки тощо. ЗСУ знешкодили ворожу розвідувальну групу біля Богородичного.

На Краматорському напрямку ворог продовжує обстрілювати населені пункти. Українські захисники відбили штурм росіян у районі Верхньокам’янського. Рашисти з втратами відійшли.

напрямку ворог продовжує обстрілювати населені пункти. Українські захисники відбили штурм росіян у районі Верхньокам’янського. Рашисти з втратами відійшли. На Бахмутському напрямку росіяни обстрілюють наші війська з танків, ствольної та реактивної артилерії. Українські захисники вкотре відбили наступ окупантів на Вуглегірську ТЕС та знищили розвідувальні групи в районі Соледара та Покровського.

напрямку росіяни обстрілюють наші війська з танків, ствольної та реактивної артилерії. Українські захисники вкотре відбили наступ окупантів на Вуглегірську ТЕС та знищили розвідувальні групи в районі Соледара та Покровського. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілює цивільну та військову інфраструктуру в Новобахмутівці, Пісках, Водяному та інших населених пунктах.

та напрямках ворог систематично обстрілює цивільну та військову інфраструктуру в Новобахмутівці, Пісках, Водяному та інших населених пунктах. На Південнобузькому напрямку основні зусилля росіяни зосереджують на зупинці просування наших військ. Для цього вони обстрілюють всю лінію зіткнення зі ствольної, реактивної артилерії та танків.

Раніше начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та чому важливо зберігати режим тиші довкола цієї операції.

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