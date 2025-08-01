Карта боевых действий 1 августа 2025: россияне увеличили атаки по всем направлениям фронта

Карта боевых действий за 1 августа 2025 года должна мотивировать тебя на помощь войску. Напоминаем тебе об этом и надеемся, что привычка донатита выработалась еще раньше.

В материале собрали тебе последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория.

освобожденная территория. Серые участки — территория, требующая уточнения.

территория, требующая уточнения. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других государств. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что россияне могут захватить Часов Яр в ближайшие дни.

Украинские войска недавно продвинулись на востоке Запорожской области и вблизи Лимана и Великомихайловки. Российские войска недавно продвинулись вблизи Лимана, Часового Яра, Торецкого и Покровского.

Оперативная ситуация в Украине на 1 августа 2025 года

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 160 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 57 авиаударов, сбросил 127 управляемых бомб.

Кроме этого, произвел 5835 обстрелов, в том числе 126 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4098 дронов-камикадзе.

Агрессор нанес авиационных ударов управляемыми бомбами по населенным пунктам:

Медведевка — Черниговская область;

Белогорье, Веселянка, Григоровка, Степногорск — Запорожская область;

Новотягинка — Херсонская область.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили шестнадцать атак россиян.

За прошедшие сутки противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиационных бомб и произвел 331 артиллерийский обстрел, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Двуречанского, Колодезного.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков.

Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал тридцать раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Мирное и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ямполь, Григоровка.

На Северском направлении наши воины успешно остановили семь атак противника в направлении населённых пунктов Григоровка и Выимка.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлении населенных пунктов Ступочки, Белая Гора, Часов Яр.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка и в направлении Белой Горы, Степановки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили сорок семь штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Полтавка, Маяк, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка, и в направлении населенных пунктов Владимировка, Погорск, Покровск.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил двадцать три атаки в районах населенных пунктов: Запорожье, Ялта, Звезда, Поддубное, Толстой, Мирное, Шевченко, Вольное Поле, Новоселка, Новополь, и в направлении населенного пункта Темировка.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении — оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Каменское и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 33 артиллерийских системы, 163 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, три крылатых ракеты и 72 единицы автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 1 августа

Карта боевых действий 1 августа 2025: россияне увеличили атаки по всем направлениям фронта / 12 Фотографий

Генштаб

Из-за частых трагедий на полигонах, главком Александр Сырский заявил о возможности перевода военных учений под землю. Больше деталей об этом — в другом материале.

Главное фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины Хартия.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!