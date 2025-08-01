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Карта бойових дій 1 серпня 2025: росіяни збільшили атаки на всіх напрямках фронту

Вікторія Мельник, журналістка сайту 01 Серпня 2025, 08:45
карта бойових дій
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