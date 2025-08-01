Карта бойових дій 1 серпня 2025: росіяни збільшили атаки на всіх напрямках фронту

Карта бойових дій за 1 серпня 2025 року має мотивувати тебе на допомогу війську. Нагадуємо тобі про це й сподіваємося, що звичка донатити випрацювалася ще раніше.

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що росіяни можуть захопити Часів Яр найближчими днями.

Українські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області та поблизу Лимана та Великомихайлівки. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Лимана, Часового Яру, Торецька та Покровська.

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 серпня 2025 року

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 160 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 57 авіаударів, скинув 127 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 5 835 обстрілів, зокрема 126 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 098 дронів-камікадзе.

Агресор завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах:

Медведівка — Чернігівська область;

Білогір’я, Веселянка, Григорівка, Степногірськ — Запорізька область;

Новотягинка — Херсонська область.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та два артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шістнадцять атак росіян.

Минулої доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 331 артилерійський обстріл, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників.

Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував тридцять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили сім атак противника у напрямку населених пунктів Григорівка та Виїмка.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у напрямку населених пунктів Ступочки, Біла Гора, Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Білої Гори, Степанівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили сорок сім штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Полтавка, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Покровськ, Родинське, Мирноград, Новопідгірне.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив двадцять три атаки у районах населених пунктів: Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку — окупанти намагались просунутися у районах населених пунктів Кам’янське та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 940 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 163 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети та 72 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 1 серпня

Карта бойових дій 1 серпня 2025: росіяни збільшили атаки на всіх напрямках фронту / 12 Фотографій

Генштаб

Через часті трагедії на полігонах, головком Олександр Сирський заявив про можливість переведення військових навчань під землю. Більше деталей про це — в іншому матеріалі.

Головне фото: 13 Бригада Національної гвардії України Хартія.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!